Carrarese Tutti i dubbi di Calabro per Salerno. Oliana, Bouah e Capello si ricandidano titolari

E’ entrata nel vivo la preparazione della Carrarese in vista della gara di domenica contro la Salernitana. Con Coppolaro ed Hermannsson che stanno ancora lavorando per trovare la piena efficienza, in difesa si ricandida per un posto da titolare Oliana per la riconferma della stessa retroguardia rimasta imbattuta col Pisa. I dubbi sulla formazione sono diversi e il primo riguarda il modulo: Calabro riproporrà il 3-5-2 con cui ha affrontato tutte le ultime trasferte o tornerà al 3-4-2-1 che in casa ha fruttato le due recenti vittorie? Sono poi diversi i ballottaggi individuali. In mediana, dato Schiavi per inamovibile, ci sono Zuelli, Giovane e Capezzi a giocarsi gli altri slot che potrebbero essere due o anche uno. Sulla fascia destra il gol segnato da Bouah potrebbe far salire le sue quotazioni rispetto a Zanon.

Davanti il tecnico pugliese si è detto voglioso di trovare delle certezze ma finora nessuno gli sta garantendo quella continuità e soprattutto quei gol di cui ha bisogno. Col Pisa ha ’rispolverato’ dal primo minuto Capello, che ha dato buone risposte, e Shpendi, che francamente non ha convinto. Cherubini è rimasto in campo per tutti e novanta i minuti e lo stesso Calabro nel post gara ha chiarito che se il giocatore non è stato sostituito è perché il suo rendimento l’ha soddisfatto per l’intero arco della gara. Proprio sulla presenza in campo del fantasista romano potremmo, quindi, sbilanciarci mentre per il resto dell’attacco siamo pronti a qualsiasi sorpresa. Una delle doti del tecnico di Melendugno è, infatti, proprio quella di tenere tutti i giocatori sulla corda e di riproporne qualcuno, magari quando è uscito dai radar, o perché l’ha convinto durante la settimana o perché ritiene che sia la partita giusta per le sue caratteristiche.

Un piccolo discorso a parte merita Falco per il quale sembra stia scrivendo un nuovo capitolo di ’Aspettando Godot’. Il giocatore sta continuando a rimanere fuori dalla lista dei convocati per delle condizioni di forma ancora non ottimali. Su di lui i tifosi nutrivano tante aspettative ma bisogna essere realisti e immaginarne un rientro graduale senza caricarlo di troppe responsabilità.

Intanto i fedelissimi della tifoseria azzurra stanno aderendo alla prevendita per dare il proprio supporto alla squadra a Salerno. Per il momento sono stati acquistati una sessantina di biglietti per il settore ospiti. La previsione è che si arriverà al massimo a 150 presenze apuane all’Arechi. Per quanto riguarda la classifica si è chiuso definitivamente il contenzioso tra Pisa e Cittadella. Il Collegio di Garanzia del Coni ha rigettato il ricorso presentato da veneti confermandone la sconfitta a tavolino. La graduatoria, quindi, rimane immutata.

Gianluca Bondielli