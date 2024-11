Il Mantova cerca il primo acuto in trasferta a Catanzaro

Dopo la preziosa vittoria al “Martelli” nel derby con la quotata Cremonese, il Mantova riprende il suo cammino e lo fa con un obiettivo ben preciso, trovare continuità e risultati pure in trasferta (e possibilmente la prima vittoria esterna stagionale). Un intento che chiama la squadra di mister Possanzini a superare alcuni ostacoli di indubbio rilievo, a cominciare dalle opposte intenzioni di un Catanzaro che, dopo una partenza a rilento in campionato, deve viaggiare a pieno ritmo davanti al proprio pubblico. Anche sul fronte della compagine virgiliana, però, c’è un “intoppo” davvero particolare, visto che dovrà rinunciare ad un punto di riferimento fondamentale (sia a livello di gioco che di convinzione) come capitan Burrai, fermato dalla squalifica. L’esperto regista rappresenta un leader prezioso per i biancorossi e non sarà affatto facile cercare il primo successo esterno proprio senza di lui. Il candidato numero uno alla sostituzione dell’ex Pordenone rimane Artioli, che, finora, quando è stato chiamato in causa, si è fatto valere e dovrebbe essere proprio l’ex giocatore della Pergolettese a comporre con Trimboli la cerniera di centrocampo che dovrà proteggere la difesa ospite dalle manovre dei giallorossi. In effetti tra le note di questa vigilia, se Burrai è certamente indisponibile per squalifica, anche Muroni è alle prese con problemi fisici che lo costringeranno a dare forfait per il match in Calabria. Un incontro in vista del quale, invece, tornerà a disposizione Ruocco, che dovrebbe partire dalla panchina, magari insieme a Mancuso, che nell’occasione indosserà i panni dell’ex di turno.

Per quel che riguarda la formazione di partenza, sono soprattutto tre i ballottaggi che accompagneranno mister Possanzini sino al momento di compilare la distinta, visto che Maggioni e Fedel si contendono il posto sulla fascia destra del reparto arretrato, Cella e Redolfi la maglia da titolare per affiancare al centro della difesa Brignani, mentre sulle trequarti Aramu e Fiori sembrano in vantaggio e lasciano il “duello” per il terzo compagno di reparto a Galuppini e Bragantini. In ogni caso, ricordato che in casa catanzarese meritano un occhio di riguardo le giocate di D’Alessandro e una coppia di attaccanti di indubbio rilievo come quella composta da Biasci e da Iemmello, idolo giallorosso, l’invito ripetuto più volte nel corso di queste due settimane di sosta da Possanzini ai suoi calciatori è quello di giocare a Catanzaro dal primo all’ultimo istante non solo al massimo dell’attenzione, ma anche con quel coraggio e quella convinzione che possono portare il Mantova al primo blitz esterno di questo torneo cadetto e ad un significativo passo in avanti. Probabili formazioni: Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Compagnon, Pontisso, Petriccione, Pompetti, D’Alessandro; Iemmello, Biasci. All: Fabio Caserta. Mantova (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Brignani, Redolfi, Barni; Trimboli, Artioli; Galuppini, Aramu, Fiori; Mensah. All: Davide Possanzini.

Dove vederla: La partita si giocherà sabato 23 novembre, alle ore 15 allo Stadio Ceravolo di Catanzaro e sarà visibile su Dazn e Skysport.