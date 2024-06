Chiesa-Juve è un rebus da risolvere. Milan, idea Broja per il dopo Jovic. De Ketelaere, riscatto a rischio. L’Aston Villa vuole tentare Dumfries

Thiago Motta e Paulo Fonseca, destini ancora incrociati. L’ex Bologna, inizialmente anche nel mirino del Milan, sarà annunciato dalla Juventus presumibilmente a metà settimana, proprio come il collega portoghese sulla panchina rossonera. Intanto Giuntoli si muove su più fronti. A centrocampo Koopmeiners resta nella lista, ma proseguono i colloqui per arrivare a Douglas Luiz dell’Aston Villa (seguito anche dal Diavolo). Nella trattativa potrebbe rientrare McKennie, in partenza così come Rabiot: il francese è in scadenza, i bianconeri hanno già fatto la loro proposta.

Altro nodo: Chiesa. In settimana previsto un incontro con l’agente, Ramadani: sul giocatore in scadenza nel 2025 ci sono Roma e Napoli, tra le altre. In avanti, oltre a Greenwood (United, in stagione in prestito al Getafe), spunta anche l’idea Victor Roque (19 anni, Barcellona). Anche il Milan è concentrato sull’attacco. Per Zirkzee Moncada, nella sua trasferta londinese, tratta con il procuratore Kia Joorabchian sulle commissioni: 15 milioni richiesti, l’offerta è di 8, si potrebbe chiudere attorno alla decina. In attacco, in caso di partenza di Jovic (a fine contratto ma con un’opzione sul rinnovo) si lavora con il Chelsea per il prestito di Broja, quest’anno al Fulham, nazionale albanese.

Sulla via del ritorno, a sorpresa, De Ketelaere: l’Atalanta ha chiesto uno sconto sui 22 milioni più bonus del riscatto e i rossoneri non sono intenzionati a concederlo. Il belga, comunque, non rimarrà. Le altre caselle da riempire sono a centrocampo (Fofana del Monaco, senza dimenticare gli ultimi accostamenti a Douglas Luiz) e sulla corsia destra: qui salgono le quotazioni di Cash (Aston Villa) rispetto a quelle di Emerson Royal (Tottenham) e Tiago Santos (Lille).

In casa Inter, dove è saltata la tournée in Cina per insolvenza dell’organizzatore, molto meno lavoro da fare: definiti i rinnovi di Inzaghi (2027), Lautaro Martinez e Barella (2029). In avanti Arnautovic vuole restare fino al 2025 e blocca Gudmundsson: per arrivare all’islandese devono partire o l’austriaco (Fiorentina) o Correa (piace, come Arnautovic, al Galatasaray) in un reparto che ha già inserito Taremi. A destra Dumfries ha una proposta dall’Aston Villa: eventualmente, rotta su Ndoye (Bologna). Per il ruolo di vice Sommer, invece, in vantaggio Josep Martinez (Genoa), dopo i contatti con Okoye (Udinese) e Bento (Athletico Paranaense).