Cesc Fabregas resta al Como: accelerata sul mercato con Yeremay Hernández e Perin

La conferma di Cesc Fabregas alla guida del Como può dare un’accelerata al mercato dei lariani. L’allenatore spagnolo, però, non ha ancora firmato il ritocco del contratto, che passerà dal milione di euro l’anno a cinque. A breve la società ufficializzerà l’accordo, poi arriveranno i rinforzi. Il primo potrebbe essere Yeremay Hernández, attaccante del Deportivo La Coruna, 15 gol nell’ultima serie B spagnola. Il Como si sta muovendo anche per Perin (nella foto), dopo il ritiro di Reina e la probabile cessione di Vigorito. Sarà infatti necessario operare anche sul mercato nazionale. Per regolamento servono almeno quattro giocatori di scuola italiana in ros: dopo il ritiro di Iovine e la scontata cessione di Dossena, ne servono almeno altri due. Perin risolverebbe in parte questo problema, gli altri nomi sul piatto sono quelli di Cristante, Chiesa e Birindelli.

Finita la telenovela Fabregas, potrebbe però iniziare quella di Nico Paz, che nell’ultimo Argentina-Cile è partito titolare per poi essere sostituito da Messi, nel finale. Le intenzioni del Real Madrid per il giocatore non sono ancora chiare, il Como ha fatto dei tentativi per togliere il diritto di recompra degli spagnoli, non andati a buon fine. Paz non solo è voluto dal Real, ma anche da diverse squadre europee, fra cui l’Inter. Negli ultimi giorni i madrileni stanno perfezionando l’acquisto del connazionale Franco Mastantuono, classe 2007 del River Plate con una clausola rescissoria da 48 milioni di euro.

Enrico Levrini