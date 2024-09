Coppa Italia Eccellenza e Promozione. Domenica di derby in provincia. Spicca K-Sport contro Urbino

Oggi in Eccellenza per gli ottavi di finale di Coppa Italia si giocano sei gare. Tra queste c’è il derby K-Sport Montecchio Gallo - Urbino. "Sarà un pomeriggio caldo dal punto di vista del meteo - dice il diesse della K-Sport, Ettore Mariotti - e probabilmente si giocherà a ritmi blandi. Abbiamo qualche defezione, Torelli, Giovanni Dominici e Notariale, però cercheremo di farci trovare appronti sapendo di dover affrontare una squadra tosta, che avrò e anche loro con qualche defezione".

"Si riparte con una partita che dovrà darci alcune indicazioni importanti - commenta dalla parte dell’Urbino il dg Ivan Santi -. Un derby sempre difficile ma molto interessante contro una squadra che sarà sicura protagonista nel prossimo campionato, che ha aggiunto a una rosa già competitiva alcuni giocatori di ottimo livello. Dal canto nostro, cercheremo di capire a che punto siamo con l’amalgama della squadra per arrivare ad affrontare la prima di campionato con l’obiettivo di fare bene. Non ci poniamo obiettivi particolari ma dobbiamo essere pronti a tutto. Sarà un torneo tosto, con tante squadre che hanno ambizioni di vertice. L’importante è ricominciare perché abbiamo bisogno di ritornare a respirare calcio". Si gioca allo ‘Spadoni’ di Montecchio alle ore 17. Arbitra Riccardo Negusanti di Pesaro.

Le altre gare odierne: Osimana - Portuali Calcio Ancona (ore 17), arbitra Matteo Pigliacampo di Pesaro; Fabriano Cerreto - Matelica Calcio (ore 15.30), arbitra Mattia Gasparoni di Jesi; Sangiustese - Chiesanuova (ore 15.30), arbitra Andrea Eletto di Macerata; Maceratese - Montefano (ore 15.30), arbitra Enrico Spadoni di Pesaro; Tolentino - Montegranaro (ore 15.30), arbitro Francesco Tasso di Macerata. La gara Urbania – Alma Juventus Fano, come è noto, è stata rinviata a data da destinarsi in attesa che si discuta il ricorso presentato dalla Jesina contro l’iscrizione dei granata all’Eccellenza. Le partite di ritorno si giocheranno mercoledì 18 settembre alle 15.30.

In Promozione le partite odierne valevoli per le gare di andata dei sedicesimi di finale sono tre e anche qui è in programma un derby: Tavullia Valfoglia - Gabicce Gradara. Gli ospiti si presenteranno incompleti per le indisponibilità di Franca, Costa e Semprini, molto probabilmente mister Capobianco darà spazio ad alcuni giovani. Si gioca al Comunale ‘Ca Gallo’ - Montecalvo in Foglia alle ore 15.30. Arbitra Francesco Ballarò di Pesaro. Biagio Nazzaro - Marina si gioca alle ore 15.30 al Comunale di Chiaravalle, arbitra Leonardo Del Piccolo di Pesaro. Barbara Monserra - Sassoferrato Genga, calcio d’inizio ore 16.30 al Comunale ‘Guido Pierini’ di Ostra Vetere, arbitra Samuele Cerolini di Macerata. Rinviata a data da destinarsi la gara Moie Vallesina - Jesina, sempre la questione del ricorso contro l’Alma. Gare di ritorno mercoledì 18 settembre alle 15.30. Ottavi di finale mercoledì 16 ottobre (andata) e mercoledì 30 ottobre (ritorno).

Mercato. Luca Rivi, classe 1994, attaccante, è un nuovo giocatore dell’Urbania Calcio. Nell’ultimo anno diviso a metà tra Chieri e Mestre (4 gol). In precedenza alla Luparense ha segnato 19 reti nella stagione 2021-22 e nel Mestre 10 gol (2019-20, nonostante il campionato ridotto per covid). In Eccellenza nel 2017-18 ha giocato nell’Atletico Alma andando a bersaglio 19 volte. Un rinforzo decisamente importante per il team di mister Lilli. Sul mercato il portiere Michele Sodani, svincolatosi dal Valfoglia. Libero di accasarsi anche il portiere Cristian Paiardini, classe 1987 con una lunga e proficua carriera alle spalle e negli ultimi due anni a Tavoleto.