Cremonese-Modena, le Rondinelle puntano a vincere per rimanere in alto in classifica

Cremona, 25 gennaio 2025 – Vincere con il Modena per mantenere il ritmo dello Spezia. È questo l’obiettivo della Cremonese che punta con decisione a sfruttare al massimo il secondo incontro interno consecutivo. Per la squadra di Giovanni Stroppa, che giusto venerdì 24 ha compiuto 57 anni, è un momento sicuramente particolare della stagione, ma i grigiorossi, pur sospesi tra campionato e mercato, sono determinati ad essere protagonisti sino in fondo, cercando, magari, di mantenere accesa la speranza di raggiungere quel terzo posto che potrebbe rivelarsi molto importante.

I giorni scorsi sono stati di arrivi e partenze per la Cremonese, che dopo il passaggio di Giacomo Quagliata al Catanzaro, ha salutato un altro esterno come Leonardo Sernicola, passato in prestito al Pisa (non senza disappunto dei tifosi) ed ha accolto l’eclettico (difensore-centrocampista, che a Cremona potrebbe giocare terzino sinistro) brasiliano Paulo Azzi (classe ’94), giunto a titolo definitivo dal Cagliari, e Francesco Folino, difensore centrale del 2002, che è arrivato dalla Juve Stabia ed ha firmato un contratto fino al 2028. Voci e trattative in casa grigiorossa sono però destinate a durare ancora a lungo, ma questo non deve distogliere l’attenzione della formazione di Stroppa in questa fase del torneo cadetto che potrebbe rivelarsi decisiva ai fini della rincorsa di Bianchetti e compagni.

Proprio in questo senso, come ha sottolineato a più riprese lo stesso allenatore lodigiano, in queste ore la compagine grigiorossa deve pensare solo ed esclusivamente al Modena, affrontando con il giusto spirito un avversario da prendere con le molle e che, a sua volta, si appresta a scendere in campo allo “Zini” deciso a fare risultato per cercare di allontanarsi ulteriormente dalla zona a rischio della classifica e, magari, accendere il sogno di poter guardare ai play off.

Partita, dunque, da giocare dall’inizio alla fine con concentrazione ed attenzione per la Cremonese, che in quest’immediata vigilia è alle soprattutto con la definizione degli esterni di centrocampo. Sia a destra che a sinistra mister Stroppa, nonostante le recenti partenze, ha a disposizione più di una soluzione. Barbieri e Zanimacchia potrebbero rappresentare la scelta più logica, mentre Collocolo, adattato sulla fascia, una sorta di esperimento che continua e Azzi, lanciato subito nella mischia, la soluzione più “ardita”. Al di là di queste e delle altre decisioni dell’allenatore grigiorosso la gara con il Modena ha il sapore di un esame di maturità che la Cremonese deve superare a pieni voti e dovrà essere proprio questa consapevolezza a fare la differenza in un incontro ricco di insidie come quello con i canarini.

Cremonese (3-5-2): Fulignati; Antov, Ceccherini, Bianchetti; Barbieri, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte, Zanimacchia; Vazquez, Bonazzoli. All: Stroppa.

Modena (3-4-2-1): Gagno; Caldara, Zaro, Cauz; Di Pardo, Santoro, Gerli, Cotali; Caso, Palumbo; Mendes. All: Mandelli.

La partita si giocherà domenica 26 gennaio alle ore 17.15 allo Stadio Zini di Cremona e sarà visibile su Dazn e LaB Channel.