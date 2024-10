Cremonese-Salernitana 2-1, la squadra di Corini innesta subito la seconda

Cremona, 26 ottobre 2024 – Eugenio Corini conquista la seconda vittoria consecutiva dal suo arrivo sulla panchina della Cremonese. Nonostante una prova orgogliosa e tenace della Salernitana, la squadra grigiorossa conferma l’indubbio potenziale a sua disposizione e compie un passo in avanti che consente di guardare avanti con fiducia e ambizioni rinnovate. L’inizio della gara è favorevole ai padroni di casa che si mostrano manovrieri e maggiormente incisivi.

La Salernitana cerca di rallentare la partita e mantenere il possesso della palla, ma con il passare dei minuti la compagine di Corini cresce e dopo gli spunti di Vandeputte e Zanimacchia sblocca il risultato al 20’ con una prolungata manovra corale che viene tradotta in gol dal tocco vincente dell’isolato Collocolo. I granata rispondono subito e il tenace Soriano per due volte chiama al lavoro i difensori locali. L’incontro è ricco di capovolgimenti di fronte e intorno alla mezz’ora i padroni di casa vanno vicini al raddoppio prima con Zanimacchia e poi con Sernicola.

La prima frazione di gioco sembra destinata a chiudersi senza altre segnature, ma in pieno recupero Bonazzoli, ex di turno, sigla il primo gol stagionale e trasforma una triangolazione Vazquez-Vandeputte nella rete che manda al riposo i grigiorossi su un 2-0 assai promettente. Il secondo tempo, però, rimescola le carte e al 10’, sugli sviluppi di una punizione battuta da Verde, un felice stacco di testa di Ferrari riapre la contesa. La sfida si fa più accesa ed aperta. Gli ospiti credono nel pareggio, mentre i grigiorossi non intendono sciupare il doppio vantaggio.

La Salernitana va vicina al 2-2 prima con Tongya e poi con Soriano, ma Fulignati si dimostra sempre provvidenziale e protegge l’esiguo vantaggio della squadra di Corini. Scampato il doppio pericolo, la Cremonese torna a farsi minacciosa e Nasti per due volte chiama all’intervento Fiorillo che non si lascia sorprendere e mantiene aperto il match sino alla fine. I padroni di casa sono costretti a serrare le fila fino al termine, ma il punteggio rimane immutato e Corini può festeggiare la seconda vittoria consecutiva sulla panchina grigiorossa.

Cremonese-Salernitana 2-1 (2-0)

Cremonese (4-2-3-1): Fulignati 7; Barbieri 6 (41’ st Antov sv), Ravanelli 6, Bianchetti 6,5, Sernicola 6,5; Majer 6 (1’ st Pickel 6,5), Collocolo 6,5; Zanimacchia 6,5, Vazquez 6 (23’ st Castagnetti 6), Vandeputte 6 (16’ st Buonaiuto 6); Bonazzoli 6 (16’ st Nasti 6). A disposizione: Saro; Quagliata; De Luca; Johnsen; Moretti; Lochoshvili; Milanese. All: Eugenio Corini 6,5.

Salernitana (4-3-3): Fiorillo 6,5; Stojanovic 6, Bronn 6, Ferrari 6,5, Njoh 6; Tello 6 (28’ st Braaf 6), Amatucci 6 (37’ st Maggiore sv), Soriano 6,5 (37’ st Wlodarczyk sv); Verde 6 (11’ st Kallon 6), Simy 6 (1’ st Torregrossa 6,5), Tongya 6,5. A disposizione: Corriere; Velthuis; Hrustic; Ruggeri; Dalmonte; Ghiglione; Jaroszynski. All: Giovanni Martusciello 6.

Arbitro: Francesco Cosso di Reggio Calabria 6.

Reti: 20’ pt Collocolo; 46’ pt Bonazzoli; 10’ st Ferrari.

Note: ammoniti: Collocolo; Majer; Zanimacchia; Bianchetti; Torregrossa; Braaf – angoli: 0-3 – recupero: 1’ e 6’ – spettatori: 9.019.