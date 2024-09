Eccellenza, girone unico: seconda giornata. L’Urbino e il K-Sport vanno a caccia di conferme. Urbania e Alma Juventus vogliono i primi punti

Alma Juventus Fano, Urbania e Urbino in trasferta, K-Sport in casa. Gare probanti per le quattro provinciali di Eccellenza: si gioca per la seconda giornata del girone di andata.

Montefano - Urbino. "Sarà sicuramente una partita di forte emozioni per il nostro mister (Mariani) che a Montefano ha vissuto due annate strepitose- commenta il presidente dei ducali, Marco Lucarini -. Per l’Urbino sarà una prova di maturità che potrà farci capire a che punto siamo nel nuovo percorso, su un campo che negli ultimi anni non ci ha mai visto portare a casa punti. Vorremo invertire la rotta, ma sappiamo del grande valore del Montefano e servirà una prova di grande maturità visto anche il terreno di gioco, di cui loro sanno sfruttare al massimo le caratteristiche". Il dg Ivan Santi aggiunge: "Sarà una partita piena di spunti interessanti. È solo la seconda giornata ma sarà già un incontro dai tre punti pesanti. I nostri avversari vorranno ’vendicarsi’ della sconfitta dell’ultima partita del 5 maggio scorso sul neutro di Recanati per la semifinale play off, dove disputammo una grande gara, vincendo per 4-1. Devo anche dire, però, che per i nostri colori il Montefano rappresenta un avversario tra i più temibili e. soprattutto, nel loro comunale ’Dell’Immacolata’ poche squadre riescono a portare via punti o il bottino pieno. Dunque tanti spunti interessanti per questo che è sicuramente il big match di giornata. Speriamo di recuperare qualche giocatore acciaccato che ci permetterebbe di avere delle rotazioni più lunghe in questa fase iniziale del campionato, in cui ancora la condizione fisica non è al massimo e dove andremo a disputare tre partite in sette giorni, considerato che mercoledì 18 avremo il ritorno di Coppa Italia contro il K-Sport Montecchio Gallo". Inizio gara ore 15.30. Arbitra Niko Pellegrino di Teramo.

K-Sport Montecchio Gallo - Tolentino. "Prima partita casalinga della nuova stagione - dice il diesse della K-Sport, Ettore Mariotti - e cercheremo di farci trovar pronti anche se siamo un pochino in emergenza, come eravamo anche domenica scorsa contro l’Alma Juventus Fano. Andiamo ad incontrare una squadra che sette giorni fa ha perso immeritatamente in casa, sappiamo che è una buona formazione e che cercherà di disputare un campionato di vertice". Assenti nel K-Sport: Torelli, Nobili, Villanova e Dominici. Inizio gara ore 15.30. Arbitra Mattia Gasparoni di Jesi.

Monturano Calcio - Urbania. "Trasferta difficil e- sottolinea alla vigilia del match il patron dell’Urbania, Jacopo Sansuini -, perché il Monturano in casa vende cara la pelle, noi però andiamo ad affrontare questa partita per trovare i primi punti del campionato e la prima vittoria stagionale. La gara contro la Maceratese di sette giorni fa è stata a due facce: abbiamo giocato bene nel primo tempo, meno nel secondo. A Monturano, come ho detto, contiamo di fare una buona partita, la squadra c’è e sono fiducioso". Smentita la notizia che voleva l’arrivo a Urbania di nuovi calciatori. Calcio d’inizio ore 14.30. Arbitra Andrea Eletto di Macerata.

Maceratese - Alma Juventus Fano. Due società blasonate, con i padroni di casa che puntano a vincere il campionato. L’Alma di mister Aiello, che ha nelle proprie fila un buon nugolo di giovani, mercoledì ha pareggiato per 0 a 0 a Urbania nella prima partita della Coppa Italia di Eccellena, fornendo una buona prestazione, e oggi cercherà di ripetersi. Inizio gara ore 15.

Le altre partite odierne del girone unico marchigiano (in campo alle ore 15.30): Chiesanuova -Montegranaro, Fabriano Cerreto - Matelica, Osimana – Sangiustese. Portuali Ancona - Atletico Mariner (si gioca alle ore 15), rbitra Tommaso Astorino di Bologna.

Amedeo Pisciolini