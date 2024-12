Elezioni Figc, Gravina è l’unico candidato

Alla fine correrà soltanto lui, Gabriele Gravina, perché nessun altro si è candidato. A conferma che il nome di Alessandro Del Piero, speso nelle ultime settimane, era più un ‘ballon d’essai’ che una vera proposta politica con qualcuno alle spalle. Lo stesso ex campione juventino peraltro aveva spiegato subito di non essere stato interpellato a riguardo.

Quindi Gabriele Gravina, presidente uscente della Figc, sarà il candidato unico alle elezioni programmate per il 3 febbraio, e già questa è una notizia viste le polemiche che avevano circondato anche il suo nome dopo gli ultimi insuccessi sportivi della nazionale, dalla mancata qualificazione al mondiale alla deludente esperienza nell’Europeo tedesco. Le letture possono essere tante, a seconda del punto di vista di chi guarda. Senza scomodare il Guareschi del famoso ‘visti da destra, visti da sinistra’, è chiaro che qualcosa negli ultimi mesi deve essere cambiato, se la parte che reclamava le dimissioni non ha saputo o non ha voluto esprimere una candidatura alternativa forte. In tempi in cui il confronto tra la politica e lo sport è molto serrato, avere un candidato unico per un ruolo così fortemente rappresentativo potrebbe anche essere visto come un segno di possibile compattezza futura del movimento, anche se i segnali che il calcio ha mandato anche di recente con le elezioni della Lega non sembrano incoraggiare questo tipo di ottimismo. Ma la vasta rappresentanza di candidati delle squadre di vertice di Serie A per il ruolo di consigliere è comunque un altro segnale preciso, anche se è l’unica Lega che non ha sottoscritto il documento programmatico depositato.

Sarà il tempo a chiarire le cose, per ora i fatti dicono che la candidatura Gabriele Gravina è accompagnata “da un documento programmatico sulle attività della Figc per il quadriennio olimpico 2025/2028 e dall'accredito di oltre la meta più uno dei delegati assembleari della Lnp Serie B, della Lega Pro, della Lega Nazionale Dilettanti, degli Atleti, dei Tecnici. Il candidato è in possesso di tutti i requisiti richiesti dallo Statuto Federale per ricoprire La carica di Presidente Federale. La candidatura è ammessa", spiega una nota della Figc

Le candidature alla carica di Consigliere Federale per la serie A sono Francesco Calvo, Stefano Campoccia, Carlo Catte, Claudio Fenucci, Alessandro Ferrari, Adriano Galliani, Giuseppe Marotta, Luca Martines, Luca Percassi, Paolo Scaroni, Saverio Sticchi Damiani e Francesco Terrazzani. Per la Serie B Giovanni Carnevali e Giovanni Gardini, per la Lega Pro Daniele Sebastiani, per la L.N.D. Ilaria Bazzerla e Daniele Ortolano (nazionale), Sergio Pedrazzini (area nord), Giacomo Fantazzini (area centro), Giulia Natambaro (area sud).

In rappresentanza degli Atleti: Davide Biondini e Sara Gama (professionisti), Valerio Bernardi e Umberto Calcagno (dilettanti). In rappresentanza dei Tecnici: Giancarlo Camolese Tecnici e Silvia Citta.

Per la carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Luca Galea.