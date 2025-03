Biglietti. Continua la vendita per Empoli-Bologna

La squadra di D’Aversa sta lavorando durante questa sosta di Serie A per preparare al meglio la trasferta di Como alla ripresa del campionato, ma intanto prosegue il conto alla rovescia per lo storico appuntamento con la semifinale di andata di Coppa Italia contro il Bologna di martedì 1 aprile al Castellani. Gli abbonati azzurri hanno ancora tempo fino a tutto domani per esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto. Da lunedì prossimo, invece, gli stessi abbonati potranno cambiare posto e acquistare tagliandi per altre tre persone, mentre a partire dalle 10 di martedì 25 marzo avrà inizio la vendita libera. L’acquisto sarà possibile all’Empoli Store di piazza della Vittoria, all’Empoli Point allo stadio, all’Unione Clubs Azzurri di via della Maratona oppure online su Vivaticket. Eventuali biglietti disponibili saranno in vendita il giorno della gara dalle 19, presso le biglietterie ubicate presso il Sussidiario. L’obiettivo è quello di riempire lo stadio colorandolo di azzurro per spingere la squadra.