L'Empoli gioca da grande: bloccata (0-0) anche la Fiorentina

Empoli, 29 settembre 2024 – Un Empoli stile-Juventus mottiana conquista un altro risultato utile: è 0-0 nel derby con la Viola, il terzo 0-0 nelle prime tre gare casalinghe. Con questo risultato, la squadra allenata da D’Aversa è sesta nella classifica del campionato di serie A con 10 punti (la Fiorentina, undicesima a 7): 5 reti fatte, soltanto 2 subite, per una difesa letteralmente trasformata dal tecnico ex Lecce. Azzurri in campo con la formazione annunciata alla vigilia, Fiorentina senza Pongracic e con Mandragora in panchina.

Primo tempo bloccato: pochissime le emozioni, per usare un eufemismo. Al 3’ angolo calciato all’indietro, pallone a Ismajli che ci prova dal limite: la palla esce di poco. All’11’ Bove approfitta di un errore di Vasquez, va al tiro a tu per tu, ma la mette incredibilmente fuori. Tutto fermo: c’era un fallo di Bove su Anjorn nel recupero del pallone. Al 18’ Kean salta Ismajli e prova il diagonale dal limite dell’area: il pallone termina sul fondo. Al 25’ Dodò entra in area in dribbling, si accentra ma Grassi è abile a chiuderlo in calcio d’angolo.

Alla mezz’ora traversone di Dodò dalla destra, colpo di testa di Colpani, con la palla che esce alla destra del portiere empolese. Al 36’ parte centralmente Colombo, si defila sulla sinistra e calcia: il tiro non resterà nella memoria collettiva. Il secondo tempo è sulla falsariga del primo. Al 3’ Esposito si mette in proprio, tirando dal vertice destro dell’area, ma il pallone va fuori. Al 5’ è Pezzella che ci prova: De Gea respinge coi pugni, la palla torna a Colombo, che non la controlla.

Al 12’ botta al volo di Gosens, che non trova la porta. Al 39’ tentativo di Kean, con una sforbiciata dai 10 metri: la palla sfila sul fondo. Una partita che ribadisce la bontà della formazione di patron Fabrizio Corsi e le difficoltà d’inizio annata della Fiorentina.

20 foto Empoli-Fiorentina, le foto della motorinata (Immagini Fotocronache Germogli)

TABELLINO EMPOLI – FIORENTINA 0-0 EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson (30’ st Ekong), Pezzella; Esposito (30’ st Pellegri), Anjorin (40’ st Haas); Colombo (13’ st Solbakken). A disposizione: Seghetti, Brancolini, Sambia, Fazzini, Cacace, De Sciglio, Tosto, Marianucci, Konatè, Maleh. Allenatore: D’Aversa

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens (43’ st Parisi); Bove, Cataldi (26’ st Adli), Colpani (26’ st Ikonè), Gudmunsson (26’ st Beltran), Kouamè (36’ st Sottil); Kean. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Biraghi, Mandragora, Moreno, Richardson, Quarta, Kayode. Allenatore: Palladino

ARBITRO: Aureliano di Bologna.

NOTE: giornata soleggiata. Ammonito: Comuzzo. Angoli: 2-3. Recupero: 0’, 4’. Gianluca Barni