Empoli, la felicità di Nicola: “Questa salvezza è una delle più belle”

Empoli, 27 maggio 2024 – “La salvezza con l'Empoli per il percorso fatto è una delle più belle in termini di estetica del gioco e di voglia di crederci fino alla fine. Sono felice per quanto fatto, per i ragazzi e per la società. Ma anche altri avrebbero potuto prendere quel che abbiamo preso noi". Lo ha detto a Dazn il tecnico dell Empoli, Davide Nicola, dopo aver conquistato la salvezza grazie alla vittoria per 2-1 contro la Roma al 'Castellani'.

"Abbiamo accettato l'uno contro uno a tutto campo contro una grandissima squadra che ci ha messo in difficoltà", ha aggiunto il tecnico.