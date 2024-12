L'Empoli continua a sognare: eliminata la Fiorentina ai rigori, ci sono i quarti di Coppa

Firenze, 4 dicembre 2024 – Un rigore di Sebastiano Esposito regala all’Empoli i quarti di finale di Coppa Italia: dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, gli azzurri eliminano la Fiorentina al “Franchi” ai calci di rigore. Fatali l’errore di Kean dal dischetto e la parata del promettente Seghetti sul tiro di Ranieri. Nella prima partita disputata dopo il malore occorso a Edoardo Bove, la Fiorentina subisce uno stop inaspettato. D’Aversa stravolge la formazione: oltre a Marianucci, anche Tosto dal primo minuto. Esordio per Belardinelli, giocano dall’inizio Sambia ed Ekong. Non vanno neppure in panchina Pellegri, Anjorin e Goglichidze. Palladino, invece, cambia un minor numero di elementi (uno su tutti, il portiere De Gea).

Nel primo tempo, un Empoli di corsa e lotta blocca le fonti del gioco dei gigliati, tra i quali il solo Dodò pare ispirato. Gli azzurri sono concentrati e attenti e passano subito in vantaggio. Al 4’, infatti, la Viola si addormenta: forte pressione sulla trequarti su Martinez Quarta, Ekong si trova solo soletto dinnanzi a Terracciano e non si fa pregare, segnando con un pregevole piatto destro nell’angolino basso alla sinistra dell’estremo difensore. Al 17’ Dodò si mette in proprio, taglia il campo e pone un cioccolatino sulla testa di Kean, che da pochi passi colpisce la parte bassa della traversa, fallendo il gol.

Al 38’ un tiro-cross del solito Dodò mette in difficoltà Seghetti, che respinge centralmente. Inizio di ripresa deciso della Fiorentina: al 1’ Kean va al tiro da dentro area, ma Seghetti fa buona guardia. Al 13’ splendido riflesso di Seghetti, che devia sul fondo un tocco sottomisura di Beltran. Non passa neppure un minuto e arriva il pari della Viola: tacco di Richardson nei sedici metri, conclusione di Sottil, Seghetti respinge corto e Kean non perdona, realizzando l’1-1.

Al 23’ controllo e tiro di Esposito dai 12 metri: Terracciano alza il pallone sopra la traversa. Al 25’ la Fiorentina completa la rimonta: la botta è di Sottil, aiutato dalla deviazione di schiena, involontaria, di Gosens. Ma l’Empoli non ci sta e alla mezz’ora Sebastiano Esposito, servito da Henderson, batte con un tocco dolce Terracciano in disperata uscita. Al 43’ occasionissima viola, con Kean che stacca di testa da pochi metri, ma prima Seghetti respinge e poi Viti salva sulla linea. Si va ai calci di rigore e l’Empoli continua a sognare.

Tabellino

FIORENTINA – EMPOLI 2-2 (3-4 dcdr)

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens (29’ st Parisi); M. Quarta (7’ st Richardson), Cataldi; Colpani (7’ st Ikoné), Beltran (29’ st Gudmundsson), Sottil (37’ st Koumé); Kean.

A disposizione: Martinelli, De Gea, Biraghi, Pongracic, Moreno, Kayode, Adli.

Allenatore: Palladino.

EMPOLI (3-4-2-1): Seghetti; Marianucci, Ismajli (19’ st Viti), Tosto; Sambia (37’ st Gyasi), Belardinelli (19’ st Maleh), Henderson, Cacace (19’ st Pezzella); Solbakken, Esposito; Ekong (29’ st Colombo).

A disposizione: Perisan, Vasquez, Bambnista, Bacci, Popov, Konate, El Biache.

Allenatore: D’Aversa.

ARBITRO: Giua di Olbia.

MARCATORI: 4’ pt Ekong; 14’ Kean, 25’ Sottil, 30’ st Esposito.

NOTE: serata nuvolosa. Ammoniti: Marianucci, Gosens, Pezzella. Angoli: 6-6. Recupero: 1’, 3’.