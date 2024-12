GLI AVVERSARI. Ilic verso il rientro. Partirà in panchina

Il Torino non vince dallo scorso 25 ottobre e nelle ultime sei giornate ha ottenuto soltanto due punti, ma in vista della trasferta ad Empoli Vanoli potrebbe tornare ad avere a disposizione il centrocampista Ilic. Fuori dal derby con la Juventus dello scorso 9 novembre per un problema al ginocchio, il classe 2001 serbo è tornato questa settimana ad allenarsi con i compagni e adesso scalpita per riprendersi il proprio posto a centrocampo al fianco del grande ex Ricci. Difficile, però, che possa partire dall’inizio, più facile che Vanoli si affidi ancora a Gineitis, che sta trovando continuità. Sempre in mediana, rispetto a Marassi col Genoa, possibile l’impiego di Vlasic.