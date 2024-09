Gyasi e poi Colombo su rigore, Shomurodov accorcia, ma è troppo tardi: il palo nega il pareggio. La Roma va a sbattere sui legni, l’Empoli rovina la festa a Dybala

La doccia gelata all’Olimpico si accende nel momento migliore per la Roma. Subito prima di andare negli spogliatoi, quando il ritmo degli uomini di De Rossi è al top, Gyasi firma un gol che è una sentenza. L’Empoli strappa il colpaccio nella capitale, battuti 2-1 i giallorossi (grazie a un rigore nel secondo tempo) e agguantati tre punti meritati per la classifica.

E dire che l’inizio dei padroni di casa era stato più che arrembante: nitida l’occasione di Dovbyk. Poi Pellegrini che sfiora il vantaggio: dal lato destro dell’area Dybala crossa con il suo piede ’debole’ al centro. Pellegrini colpisce di testa, ma il portiere dell’Empoli Vasquez si esalta in tuffo.

Quando il forcing giallorosso si fa però più intenso Fazzini allarga a sinistra per Pezzella, bravo a vedere l’inserimento dell’altro esterno sul secondo palo. Cross intercettato dall’ex Spezia Gyasi, che semina Soulè e segna.

Ma per la Roma è una sconfitta con beffa: a pochi minuti dalla ripresa gli uomini di De Rossi centrano un doppio legno. Prima con una gran botta di sinistro del solito Pallegrini che si ferma sulla traversa, poi, uno sfortunatissimo Mancini, colpisce il pallone di testa angolando bene...ma troppo, sul palo.

Il raddoppio toscano arriva grazie al VAR. Esposito viene atterrato in area dopo aver recuperato un pallone sfuggito a Mancini. L’argentino, nella foga di recuperare, commette il fallo che consegna il tiro dal dischetto a Colombo (foto) per il 2-0.

Ad accorciare le distanze è l’appena entrato e scatenato Shomurodov. Su un cross perfetto di Baldanzi l’uzbeko è al posto giusto nel momento giusto: il colpo di testa in arretramento si insacca alla spalle di Vasquez. L’ultimo brivido per i toscani è il terzo palo per la Roma, colpito da Dybala: sulla respinta di Vasquez Shomurodov questa volta non è abbastanza pronto. Festa rovinata a chi ha scelto di restare.