I due attaccanti. La sfida tra i bomber ’da trasferta’

Empoli e Atalanta hanno due bomber da trasferta. Sia Sebastiano Esposito che Mateo Retegui hanno infatti segnato più fuori casa che davanti al proprio pubblico. Addirittura, degli 8 centri stagionali in Serie A, l’attaccante azzurro ne ha siglato solo uno al Carlo Castellani-Computer Gross Arena, quello dello scorso 28 dicembre contro il Genoa. Il centravanti nerazzurro e della Nazionale lontano dal Gewiss Stadium di Bergamo ne ha invece ‘timbrati’ 12 dei 20 complessivi, tra cui il clamoroso poker dello scorso 8 febbraio a Verona, o la doppietta che è valsa i tre punti a Como nella precedente trasferta. Insomma, sei degli ultimi sette gol dell’Atalanta fuori casa portano la sua firma.

Mentre Esposito, che non segna dal oltre un mese (ultimo sigillo a San Siro contro l’Inter il 19 gennaio) punta ad interrompere questo digiuno e ad ampliare il proprio ‘fatturato’ interno. Simili le percentuali di incisione sull’economia offensiva della propria squadra tra gol ed assist: Retegui ha partecipato al 42 per cento delle reti della Dea, Esposito al 40 per cento di quelle azzurre.