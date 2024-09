I NUMERI. Azzurri in vantaggio nei precedenti. Ecco tutti gli incroci

Sarà la trentaduesima sfida quella di domani alle 18.30 alla Unipol Domus di Cagliari tra sardi ed Empoli, con gli azzurri in vantaggio per 14 vittorie a 10. Se consideriamo solo le gare andate in scena sull’isola il bilancio sorride ai padroni di casa, vittoriosi in 7 dei 15 precedenti. L’Empoli è però uscito indenne da Cagliari nelle ultime tre gare con il successo per 2-0 del 22 settembre 2021 (un gol per tempo di Di Francesco e Stulac) e due pareggi: quello sofferto a reti bianche dello scorso anno (decisivo Caprile che neutralizzò anche un rigore a Viola) e quello più rocambolesco per 2-2 del 2018-19 (Di Lorenzo e Zajc ribaltarono l’iniziale vantaggio di Pavoletti per i rossoblu, che poi pareggiarono allo scadere con Farias). Decisamente sfavorevole il bilancio di Roberto D’Aversa contro il Cagliari, battuto solo una volta nelle 9 occasioni in cui lo ha incrociato (6 i ko): 2-0 in casa con il Parma il 22 settembre 2018. Più equilibrato invece il confronto con Nicola, battuto in 2 delle ultime 3 occasioni in cui si sono trovati l’uno di fronte all’altro, anche se nel complesso prevale con 3 successi a 2 l’ex tecnico azzurro, che ha un bilancio favorevole nei confronti con l’Empoli: 3 vittorie e altrettanti pari in 8 gare. L’ultimo successo risale però al 29 gennaio 2017 quando Nicola era al Crotone: 4-1 in Calabria. Da allora sono arrivati 2 pari con la Salernitana nella stagione 2021-22 e nella seguente.