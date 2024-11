I numeri. Due squadre toste al top per i contrasti. Occhio ai tiri da fuori e ai colpi di testa

Empoli-Udinese si preannuncia come una gara molto equilibrata e combattuta. A dirlo sono anche i numeri. Entrambe le squadre sono infatti molto determinate e presenti nei contrasti e nei duelli difensivi, essendo rispettivamente con 330 e 329 le due compagini ad averne vinti di più. Pur essendo due squadre simili per impostazione e filosofia di gioco, ognuna ha le proprie peculiarità con gli azzurri che finora hanno dimostrato una invidiabile fase difensiva. Al Castellani sono addirittura riusciti a tenere la propria porta inviolata in quattro delle sei partite disputate e ottenere il quinto clean sheet casalingo a questo punto del campionato sarebbe un record storico. Dal canto suo l’Udinese è una delle squadre più pericolose sui colpi di testa. Con cinque reti, infatti, i friulani sono quelli che ne hanno segnati di più in tutta la Serie A, insieme a Inter e Milan. La squadra di Runjaic è insidiosa anche nelle conclusioni dalla distanza, con cui hanno realizzato le ultime due reti in campionato: Kamara nell’ultimo match prima della sosta nel 2-1 subito a Bergamo contro l’Atalanta e Bravo nel 3-2 incassato lo scorso 30 ottobre a Venezia. Finora l’Udinese è andata in svantaggio in otto delle dodici partite disputate, riuscendo a rimontare soltanto in due occasioni (una vittoria e un pari), mentre all’Empoli è successo appena quattro volte anche se solo in una circostanza ha evitato la sconfitta.