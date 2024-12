I precedenti del match. Sono 6 le vittorie degli azzurri su 34 partite

Dal primo confronto del 15 novembre 1981 in Serie C all’ultimo dello scorso aprile sono 34 le volte in cui finora si sono incrociate Empoli ed Atalanta con il piatto della bilancia che pende decisamente dalla parte dei bergamaschi forti di 15 vittorie, di cui 4 consecutive nelle ultime uscite, contro le sole 6 azzurre, di cui appena 2 a Bergamo, addirittura una se consideriamo soltanto le sfide in Serie A. Ossia quella del 21 maggio 2022 quando Stulac a poco più di dieci minuti dalla fine firmò il definitivo 1-0. Era l’Empoli di Andreazzoli, che nell’undici iniziale schierava anche Viti, Cacace, Zurkowski ed Henderson, quattro superstiti di quello odierno insieme a Ismajli e Fazzini che in quella occasione erano in panchina.

Al Gewiss Stadium gli azzurri hanno raccolto soltanto 12 punti in 17 partite con appena 12 reti all’attivo. I risultati più ricorrenti sono stati l’1-0 e lo 0-0, che si sono entrambi registrati in nove occasioni mentre le vittorie più larghe sono il 4-1 firmato due volte dagli orobici e il 3-0, maturato una volta in favore dei lombardi e l’altro a vantaggio degli azzurri. Tra le curiosità va annoverato il fatto che tra settembre 1998 e settembre 2006 la sfida è finta per sei volte consecutive in parità, tre a Bergamo ed altrettante a Empoli. A livello individuale, invece, i migliori marcatori sono Cristiano Doni della Dea con 5 reti e Cappellini per il club azzurro con 3, davanti ai nerazzurri Scamacca e Lookman e all’azzurro Coralli, tutti fermi a quota 2.