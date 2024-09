I precedenti. Il derby casalingo sorride agli azzurri. Ricordi e prodezze

Derby numero 35 quello di domani alle 18 al Carlo Castellani-Computer Gross Arena, con la Fiorentina che nei 34 precedenti vanta il doppio delle vittorie rispetto a quelle azzurre, 16 contro 8. Se consideriamo, però, solo le partite andate in scena sul manto erboso empolese il bilancio è in perfetta parità con 5 successi a testa ed altrettanti pareggi. Se poi rimaniamo addirittura alle gare più recenti disputate nell’impianto di via delle Olimpiadi, la Fiorentina non vince dal 20 novembre 2016 quando la doppietta di Bernardeschi e le reti di Badelj e Borja Valero valsero il 4-0 gigliato. Nelle ultime due stagioni si è assistito ad altrettanti pareggi, 1-1 lo scorso anno con il rigore di Niang a rispondere al vantaggio viola firmato da Beltran e 0-0 in quella precedente. Negli occhi dei tifosi azzurri, però, c’è ancora probabilmente il successo per 2-1 del 27 novembre 2021 con Aurelio Andreazzoli in panchina quando nel giro di due minuti tra l’87’ e l’89’ prima Bandinelli e poi Pinamonti firmarono la rimonta azzurra dopo l’iniziale gol della Fiorentina ad opera di Vlahovic. Una rete di Farias in avvio di ripresa decise invece il derby di ritorno del 5 maggio 2019. L’Empoli vinse 1-0 pure il primo storico derby in A nel 1986-’87, match winner Ekstrom, mentre l’altro acuto azzurro in casa risale al 10 aprile 2015 sotto la guida di Giampaolo: 2-0 con reti di Pucciarelli e Zielinski.