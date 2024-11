I TALENTI. Blini e Campaniello: 9 centri in 3 partite con l’Under 17

Due gemme del vivaio dell’Empoli hanno brillato anche con l’azzurro della Nazionale, nell’impegno con l’Under 17 per il primo turno delle qualificazioni all’Europeo di categoria in programma dal 19 maggio al primo giugno 2025 in Albania. Sono Oliver Blini e Thomas Campaniello (entrambi classe 2008), che hanno trascinato a suon di gol gli Azzurrini al secondo turno delle qualificazioni europee, dove a passare saranno le vincenti dei sette gironi. Nove le reti complessive segnate dai due nelle tre partite disputate contro San Marino, Galles e Norvegia. Dopo la doppietta nel 5-0 d’esordio contro San Marino, Campaniello ha timbrato il cartellino pure contro il Galles, segnando il tris all’84’ prima del 4-0 finale, per poi siglare addirittura una tripletta nel primo tempo (al 12’, 24’ e 47’) contro la Norvegia, travolta 7-0 dai campioni europei in carica. Per Campaniello, finora 5 gol con la Primavera di Birindelli, si tratta delle prime marcature con l’Under 17, dopo aver già esordito con l’Under 18 (2 presenze) ed aver segnato 8 reti in 20 partite tra Under 15 e Under 16. Anche il compagno Blini non è stato comunque da meno mettendo la propria firma in tutte e tre le sfide. L’Italia ha così vinto il proprio raggruppamento con 9 punti, davanti a Norvegia (6), Galles (3) e San Marino segnando la bellezza di 16 reti senza subirne.