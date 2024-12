Il derby di Coppa si gioca. L’Empoli è in emergenza. E a risparmio energetico

di Simone Cioni

EMPOLI

Fiorentina-Empoli, gara valida per gli ottavi di Coppa Italia e in programma domani sera alle 21 al Franchi di Firenze contro la Fiorentina, si giocherà. Cosa che fino al primo pomeriggio di ieri non era così scontata dopo quanto accaduto al centrocampista viola Edoardo Bove. Poi, viste le notizie confortanti dall’ospedale di Careggi e il video messaggio inviato dallo stesso giocatore ai propri compagni, alla Lega non è pervenuta alcuna richiesta di rinvio con la stessa società gigliata che attraverso un comunicato ufficiale ha invece ribadito come la partita si svolgerà regolarmente.

Una gara che sicuramente la squadra di Palladino giocherà sollevata nell’umore dopo le belle notizie di ieri e con la voglia di passare il turno, non solo per proseguire la corsa in una competizione cara ai viola sempre in semifinale nelle ultime stagioni e finalisti nel 2022-23, ma anche per regalare un sorriso al proprio compagno ricoverato in ospedale dopo il grande spavento di domenica scorsa. Per la Fiorentina si tratta della prima partita nella competizione di quest’anno essendosi classificata tra le prime otto lo scorso anno, mentre la squadra di D’Aversa dopo essersi qualificata al primo turno da favorita contro il Catanzaro ha sorpreso tutti passando a Torino contro i granata di Vanoli, con un undici iniziale dall’età media di poco superiore ai 23 anni e ben quattro Primavera in campo. Anche domani gli azzurri partiranno chiaramente sfavoriti vista la forza e la qualità della Fiorentina e il rendimento tenuto negli ultimi due mesi, ossia dal pareggio a reti bianche dello scorso 29 settembre proprio nel derby di andata di campionato al Carlo Castellani-Computer Gross Arena. Il precedente stagionale con la squadra di D’Aversa ha avuto la funzione di spartiacque per il team di Palladino, capace di conquistare dieci vittorie nelle successive undici partite disputate tra campionato e Conference League.

Dal canto suo l’Empoli affronta una gara di cui, da un certo punto di vista, avrebbe fatto volentieri anche a meno visto lo scontro diretto in chiave salvezza che lo attende domenica prossima al Bentegodi contro il Verona dell’ex Zanetti e l’emergenza che deve affrontare per le tante assenze, soprattutto a centrocampo. Ma che resta comunque un’opportunità per proseguire il proprio percorso di crescita con all’orizzonte il sogno di raggiungere per la quarta volta nella sua storia i quarti di finale di Coppa Italia. In precedenza, infatti, la società del presidente Fabrizio Corsi era già arrivata a questo turno venendo poi eliminata nella stagione 1985-86 proprio dalla Fiorentina, nel 1987-88 dall’Inter e nel 2006-07 sempre dai nerazzurri meneghini.