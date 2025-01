IL MARCATORE. Colombo: prima rete davanti al pubblico del Castellani

Grazie alla rete del momentaneo vantaggio contro il Bologna, Colombo ha siglato la sua quinta rete stagionale eguagliando il proprio record di marcature in Serie A ottenuto nel 2022-‘23 con il Lecce. Una gioia, la prima per altro in casa in campionato, un po’ offuscata però dal mancato successo. "Sono molto contento per il gol ma un po’ dispiaciuto per il risultato, volevamo la vittoria, ci servivano i punti però intanto riprendiamo il nostro cammino – ha esordito il centravanti azzurro nel post partita col Bologna –. Il gol lo cercavo da tanto tempo, ci stavo lavorando e sono molto contento perché mi mancavano un po’ i gol davanti al nostro pubblico". A confortare, però, è il livello della prestazione azzurra come ha sottolineato lo stesso Colombo. "Quella non manca mai, probabilmente ultimamente ci va anche un po’ di sfortuna, anche se dobbiamo essere più attenti noi". Una prova robusta aiutata anche dalla grande abnegazione dello stesso Colombo, Esposito e Fazzini nel ripiegare a dare man forte alla squadra in fase di non possesso. "Nel calcio moderno questa è una richiesta che tutte le squadre fanno, noi ancora di più perché rispetto a squadre che lottano per altri obiettivi abbiamo forse meno qualità – ha concluso Colombo – e dobbiamo quindi dare quel qualcosa in più sotto l’aspetto caratteriale ed emotivo".