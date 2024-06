Il mercato in uscita. Diverse sirene per Cacace e Luperto cosa farà?

Come tradizione in ogni sessione di mercato le necessità dell’Empoli sono anche quelle di vendere qualcuno dei suoi migliori giocatori per far entrare cifre importanti nelle proprie casse: soltanto rimanendo agli ultimi movimenti in uscita ricordiamo i passaggi di Ricci al Torino, Asllani all’Inter, Parisi alla Fiorentina, Vicario al Tottenham e ultimo Baldanzi alla Roma. Quest’anno non ci sono da aspettarsi introiti all’altezza di questi: l’unico tra i più appetibili che potrebbe portare una decina di milioni è Jacopo Fazzini. Il giovane talento viareggino, dopo la partenza di Baldanzi, è rimasta l’ultima gemma uscita dal florido vivaio di Monteboro e sulle sue tracce ci sono Napoli e Lazio. I partenopei sono gli unici che per il momento hanno fatto un’offerta concreta intorno ai 7 milioni di euro, ritenuta però troppo bassa da Corsi, mentre i biancocelesti capitolini lo seguono già dai tempi di Sarri, ma ancora non si sono decisi ad affondare il colpo. Un altro giocatore su cui ultimamente si sono accese diverse sirene è Liberato Cacace (nella foto).

Oltre a due ‘big’ della prossima Serie B, Salernitana e Palermo, il terzino sinistro neozelandese è infatti finito nel mirino del Bologna qualora i felsinei non dovessero riuscire ad arrivare all’ex Atalanta e Inter Goosens, oggi all’Union Berlino in Germania. Proprio il club tedesco, alla pari dei connazionali del Bochum, sarebbero altri due club che si sono interessati alle qualità di Cacace. Al momento, però, non si può ancora parlare di una trattativa vera e propria. Infine c’è capitan Sebastiano Luperto, su cui ha insistito molto il Cagliari per accontentare Nicola che lo ha espressamente richiesto, ma anche il Torino. Luperto è legatissimo alla piazza azzurra e nell’ultima stagione lo ha ampiamente dimostrato, ma alla soglia dei 28 anni è anche plausibile che voglia provare magari a fare uno step ulteriore e, in quest’ottica, un’eventuale congrua offerta dei granata (più dei sardi) potrebbe far vacillare il difensore pugliese e spingere l’Empoli ad accettare di privarsi del suo capitano.