Il punto sul mercato. C’è Kouame in cima alla lista. Il Napoli ri-piomba su Ismajli

Avanti tutta per Christian Kouame. Viste le difficoltà ad arrivare a Shomurodov, sempre più vicino al Venezia, il nome balzato in cima alla lista dell’Empoli per rinforzare il proprio attacco è l’esterno offensivo della Fiorentina. Kouame avrebbe manifestato il proprio gradimento all’operazione preferendo rimanere vicino alla famiglia, ma il club viola vorrebbe monetizzare dalla sua cessione o puntare ad un prestito con obbligo di riscatto, mentre l’Empoli propone al massimo un diritto di riscatto: i colloqui tra le due parti sono comunque costanti.

Intanto si sono riaccese anche le sirene del Napoli su Ardian Ismajli. Sfumato Danilo, tornato in Brasile al Flamengo, il club di De Laurentis sarebbe tornato alla carica per il centrale albanese per avere un alternativa in più in difesa. Ismajli ha il contratto in scadenza a giugno quando si libererà a zero, quindi in mancanza di un rinnovo questa potrebbe essere l’ultima occasione per monetizzare dalla partenza del 28enne, che sta disputando la sua miglior stagione in carriera. Certo che a livello tecnico, in caso di partenza dell’albanese, l’Empoli dovrà farsi trovare pronto a sostituirlo adeguatamente.