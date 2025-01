Il punto sul mercato. L’asse Empoli-Fiorentina è caldo

Fiorentina ed Empoli continuano a trattare per il trasferimento in azzurro dell’attaccante Kouame, con il club azzurro in vantaggio su Torino e Cagliari. Resta viva invece la pista Leganes. Inoltre, tra Firenze ed Empoli si potrebbe creare un vero e proprio asse di mercato visto che il club viola, in questo caso per giugno, sarebbe interessato a Fazzini (le ultime dichiarazioni del direttore sportivo della Lazio hanno definitivamente chiuso la pista biancoceleste) ed Esposito. Sul 22enne attaccante di proprietà dell’Inter, che l’Empoli può far suo in estate riscattandolo per 5 milioni di euro (ma anche sullo stesso Fazzini) c’è anche il Napoli che continua a monitorare pure Ismajli. Sul difensore albanese in scadenza di contratto è piombata però anche la Lazio. Intanto sembra riprendere quota l’interessamento della Sampdoria per il portiere Perisan, con il club blucerchiato pronto ad inserire nella trattativa Silvestri e non più Ravaglia. Intanto l’Empoli ha sollevato Alessandro Birindelli dall’incarico di allenatore della Primavera, affidando la guida della squadra ad Andrea Filippeschi attualmente sulla panchina dell’Under 17.