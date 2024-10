Il rimpianto del tecnico. "In parità numerica un grande equilibrio»

Solo complimenti da parte di D’Aversa ai suoi ragazzi dopo la sconfitta interna per 3-0 contro l’Inter. "Per 30 minuti c’è stato grande equilibrio con le prime due situazioni pericolose che le abbiamo crete noi – esordisce il tecnico –, dopo chiaramente le cose sono cambiate quando siamo rimasti in dieci perché concedere l’uomo in più a una squadra tecnica come l’Inter diventa poi dura. Un po’ di dispiacere c’è magari sul primo gol subito dove si poteva fare meglio, ma onestamente non ho niente da rimproverare ai ragazzi. Di più era difficile fare".

"Noi siamo abituati a lavorare uomo su uomo, al massimo con qualche scalata e oggi (ieri per chi legge, ndr) ci siamo trovati a lavorare in maniera diversa, ma i ragazzi lo hanno fatto bene – prosegue D’Aversa –. Il dispiacere è che sia contro il Napoli che contro l’Inter le partite siano state decise da due episodi, non discuto giusti o sbagliati, non sta me, ma rammaricarsi vuol dire che questi ragazzi stanno facendo qualcosa di eccezionale". L’allenatore azzurro si sofferma poi sull’impegno di lunedì prossimo contro il Como, sempre in programma al Carlo Castellani-Computer Gross Arena.

"Affronteremo una nostra diretta concorrente anche se è una società che ha investito molto negli ultimi anni e non dobbiamo commettere l’errore di pensare che possa essere più semplice, viste le prestazioni fatte contro squadre forti come ad esempio Napoli ed Inter. La partita di stasera (ieri per chi legge, ndr) ci deve infatti servire da esperienza, dobbiamo capire che l’importante è non abbassare mai la guardia e non dare vantaggi agli avversari, piccoli particolari che vanno però a influire sull’andamento di una gara e sul raggiungimento del nostro obiettivo".

Si.Ci.