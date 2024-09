La curiosità. Quattro gli ex in campo. Pellegri ’avversario’ del Toro

Due per parte gli ex del match odierno tra Torino ed Empoli, valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia (la vincente troverà la Fiorentina). Nelle file azzurre si tratta di Pietro Pellegri e Saba Sazonov, arrivati proprio nell’ultimo mercato estivo con il giovane difensore georgiano classe 2002 che non potrà però essere presente per l’infortunio al legamento crociato del ginocchio. Pellegri invece ha grosse chance di partire titolare e scenderà per la prima volta in campo da avversario contro il Torino, che ne detiene ancora il cartellino e di cui ha vestito la maglia 55 volte segnando 6 reti e fornendo 2 assist. Nelle fila dei granata, oltre a Samuele Ricci, passato sotto la Mola a gennaio 2022, c’è invece anche il ‘freschissimo’ Sebastian Walukiewicz, prelevato a sua volta dal club di Cairo nell’ultimo mercato. Per quanto riguarda Ricci, cresciuto proprio nel settore giovanile azzurro ed arrivato fino ad essere il play titolare della Nazionale come nelle ultime due vittoriose gare di National League contro Francia e Israele. Contro l’Empoli, però, il suo bilancio è in perfetta parità con una vittoria, due pareggi e una sconfitta. Ha segnato pure un gol.