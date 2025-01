La curiosità. Sono tre gli ex della sfida. Ebuehi, Maleh ed Esposito

Tra le curiosità del match odierno tra Venezia ed Empoli c’è quella che vede le due compagini prevalere fra le squadre che hanno effettuato il minor numero di sequenze su azione di almeno 10 passaggi, rispettivamente con 94 e 75 e per entrambe solo 14 di queste sono terminate con un tiro o con un tocco in area. Se da un lato il Venezia è la squadra che in percentuale ha segnato più gol su palla inattiva (59 per cento, 10 su 17), dall’altro gli azzurri sono dopo la Fiorentina (13 per cento) quelli che ne hanno concessi meno, solo il 14 per cento (3 su 21). Tre gli ex nelle fila azzurre. Oltre all’infortunato Ebuehi figurano Maleh, due stagioni in B dal 2019 al 2021 con 5 gol e 6 assist, ed Esposito, che tra gennaio e maggio 2021 ha totalizzato 18 presenze e 2 reti. Lo stesso attaccante partenopeo è il più giovane ad aver segnato più di 5 reti in questa Serie A. Chi ha già segnato contro il Venezia è Gyasi, il 2 aprile 2022 con lo Spezia, mentre Pezzella ha un assist nel match contro i lagunari quando militava nell’Atalanta. Nel Venezia, Oristanio è il calciatore che ha tentato più dribbling in A, completandone meno solo di Leao del Milan.