L’anno IN NUMERI. Si chiude un 2024 indimenticabile

È vero che l’Empoli ha aperto e chiuso questo 2024 con due sconfitte interne al Carlo Castellani-Computer Gross Arena, quella per 0-3 con il Milan il 7 gennaio e l’1-2 contro il Genoa di sabato scorso, ma di sicuro quello che ci apprestiamo a salutare resterà un anno indelebile nella storia del club azzurro, in particolar modo per la terza salvezza di fila in A, traguardo mai raggiunto prima. Dodici mesi in cui gli azzurri hanno centrato 12 vittorie e 13 pareggi nelle 41 gare disputate con 44 reti fatte e 49 subite, che hanno visto alternarsi tre tecnici in panchina: da Andreazzoli a D’Aversa passando per Nicola. Con 6 reti a testa Niang ed Esposito sono stati i due migliori realizzatori, alle loro spalle con 4 ciascuno troviamo Zurkowski e Colombo, mentre con 3226 minuti in campo Gyasi è stato il giocatore più utilizzato davanti a Ismajli (2805) e Maleh (2314).