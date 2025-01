LE PAROLE DI GYASI. "Abbiamo sbagliato l’approccio alla gara»

"I nostri tifosi ci hanno mostrato calore e vicinanza sin dal primo minuto e alla fine ci hanno applaudito nonostante il ko. Questa è una energia che dobbiamo portarci dentro per ripartire già da martedì". È stato Emmanuel Gyasi nel post partita della gara contro il Lecce, amaro compleanno per lui nonostante l’assist che ha permesso a Cacace di riaprire il match, a tracciare la strada dopo il terzo ko interno di fila. "Non possiamo permetterci di iniziare come è accaduto contro il Lecce nel primo tempo perché per salvarsi serve l’atteggiamento mostrato nel secondo – ha detto l’esterno –. Purtroppo non siamo riusciti a ottenere dei punti, però dobbiamo essere quelli della seconda parte di gara per ripartire dalla prossima partita".