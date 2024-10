Le parole nel post partita. L’ira del ds Gemmi: "Non c’era contatto»

Non solo rammarico per aver lasciato per strada quanto meno un punto strameritato, ma anche rabbia per l’episodio che ha deciso l’incontro, un ‘rigorino’ che non è proprio andato già al direttore sportivo Roberto Gemmi, intervenuto nel post partita al posto di D’Aversa ancora alle prese con un problema fisico. "Secondo me il rigore non c’è, non ho visto nessun contatto. Il Napoli è nettamente più forte e magari avrebbe trovato il modo di vincere lo stesso, ma l’episodio ha inciso notevolmente – commenta il diesse azzurro –, poi sono anche realista e non voglio creare alibi perché nell’occasione del rigore abbiamo commesso tanti errori e noi dobbiamo lavorare su quelli".

Il focus del diesse Gemmi è soprattutto sulla casella dei punti rimasta ancora una volta vuota. "Abbiamo fatto uno dei migliori primi tempi della stagione, almeno in casa – prosegue –, siamo stati dentro la partita contro una squadra fortissima che è prima in classifica e questo ci inorgoglisce e ci fa ben sperare. Poi però ci sono i punti e, nonostante le ottime prestazioni fatte, noi è due domeniche che non ne portiamo a casa. Per questo dobbiamo continuare a lavorare per far sì che quando facciamo queste prestazioni portiamo qualcosina a casa".

L’analisi della partita del diesse si sofferma sugli errori commessi. "Siamo andati un po’ scemando, un po’ per bravura della squadra avversaria un po’ perché l’inerzia è cambiata – conclude Gemmi –. Dobbiamo cercare di allungare il più possibile questo periodo di forma dimostrato nei primi quarantacinque minuti, oltre a migliorare sotto l’aspetto dell’incisività. Nella prima frazione abbiamo creato tanto, ma abbiamo sbagliato la conclusione oppure l’ultimo passaggio o l’ultima scelta, dobbiamo lavorare per migliorare".

Si.Ci.