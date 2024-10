Le parole nel post partita. "Un risultato giusto. Ci manca esperienza»

È un D’Aversa contento per il risultato, meno per la prestazione dei suoi nella ripresa, quello che al termine della sfida del Tardini di Parma commenta il pareggio che permette all’Empoli di tornare a smuovere la classifica dopo aver incassato due sconfitte consecutive. "Un risultato giusto perché la partita si è divisa in due parti, abbiamo giocato meglio noi nel primo tempoe hanno giocato meglio loro nella ripresa, quando abbiamo anche rischiato di perdere la partita" ha commentato il tecnico azzurro.

"Comunque dobbiamo anche considerare il fatto che tre ragazzi hanno stretto i denti per giocare – ha aggiunto mister D’Aversa – quindi alla fine è un risultato positivo, anche se si poteva far meglio nel secondo tempo". Nella ripresa il Parma ha dimostrato di averne di più e in tal senso le condizioni non perfette di diversi elementi non hanno certo aiutato.

"Quando ci sono tanti giocatori con delle problematiche, ci può stare che si possa calare alla distanza – ammette D’Aversa –, secondo me però nel primo tempo potevamo concretizzare di più, è un limite che abbiamo e un aspetto da migliorare, quando disputi questi primi tempi devi cercare di rientrare con un maggior numero di gol negli spogliatoi. Poi come subiamo gol passiamo due o tre minuti di black-out e abbiamo rischiato di buttar via la partita".

"In settimana – continua l’allenatore dell’Empoli – chiederò ai ragazzi il motivo per cui abbiamo smesso di giocare nel secondo tempo". D’Aversa viene poi sollecitato sui pro e contro di un gruppo molto giovane come quello azzurro. "Durante la settimana è uno spettacolo vederli allenarsi – conclude –, nella dinamica di una partita poi è chiaro che paghiamo un po’ di inesperienza, ma questa la si acquisisce solo con il tempo. Una squadra più esperta l’avrebbe gestita in maniera diversa".

Si.Ci.