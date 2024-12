Lo scontro Salvezza. E oggi si torna subito in campo. Nel mirino la gara di Verona

Non c’è tempo di riposarsi per l’Empoli. La squadra infatti riprenderà già oggi gli allenamenti in vista della terza trasferta nel giro di nove giorni. Dopo Milano in campionato e Firenze in Coppa Italia, domenica prossima alle 15 gli azzurri saranno di scena al Bentegodi di Verona per un altro delicato scontro diretto in chiave salvezza. Gli scaligeri dell’ex Paolo Zanetti sono infatti reduci da tre sconfitte di fila, ma con 12 punti hanno solo quattro lunghezze di ritardo dalla squadra di D’Aversa, che per l’occasione spera di poter tornare ad avere a disposizione Grassi: il centrocampista sta infatti lavorando per rientrare almeno tra i convocati. Le sue condizioni saranno comunque valutate di giorno in giorno. Per quanto riguarda Fazzini, invece, la speranza è quella di poterlo recuperare per la successiva gara interna contro il Torino, anche se non sarà facile. Intanto sono in vendita i biglietti del settore ospiti (Curva Nord superiore, 1.781 posti) dello stadio di Verona per i tifosi azzurri, che potranno acquistarli fino alle 19 di dopodomani. Oltre che nei punti vendita, o il portale, di Ticketone, per Empoli i tagliandi saranno disponibili anche presso l’Unione Clubs Azzurri.