Mercato. Shomurodov è in cima alla lista

L’affare Fazzini, conteso da Lazio e Napoli, sta assumendo i contorni della telenovela. Le ultime indiscrezioni parlano di un Napoli che avrebbe mollato la presa vista la forte volontà del talento azzurro di accettare la proposta della Lazio. A questo punto la palla passa ai due club, che dovranno cercare di trovare l’accordo sulle cifre. L’Empoli resta poco convinto della formula del prestito biennale con obbligo di riscatto nel 2026 e chiede più dei 10 milioni fin qui offerti da Lotito. In entrata, in stand-by il tesseramento di Djidji, Shomurodov resta in cima alla lista per rinforzare il reparto offensivo. Sull’attaccante uzbeko, finito ai margini alla Roma, ci sarebbero anche Cagliari e Venezia. La formula sarebbe quella di un prestito con o senza diritto di riscatto. Per caratteristiche l’attuale punta giallorossa sarebbe funzionale al modo di giocare di D’Aversa e avrebbe l’esperienza giusta per supportare i più giovani.