Nazionale Under 17. Ecco i tre azzurrini saliti sul tetto d’Europa

Empoli si appresta a ricevere domenica sera la Nazionale di Luciano Spalletti per l’ultima amichevole prima del debutto ai prossimi Europei in Germania, ma intanto l’Empoli Fc si gode i suoi tre freschi campioni d’Europa. Nell’Italia Under 17 che si è aggiudicata l’Europeo di categoria per la prima volta nella sua storia, battendo 3-0 il Portogallo a Limassol a Cipro, ci sono infatti anche tre azzurrini. Si tratta dei classe 2007 Andrea Orlandi e Giovanni Lauricella e del più giovane Thomas Campaniello (‘08).

Nessuno di loto è partito titolare nella finalissima contro i lusitani, ma il ct Favo ha comunque concesso la passerella finale pure a Lauricella, subentrato al 79’ per Cama, e a Campaniello, che per i minuti di recupero ha rilevato il grande protagonista Camarda. La ‘stellina’ del Milan ha infatti realizzato una doppietta. Non c’è stato spazio nell’ultimo atto per Orlandi, ma il trequartista di Torre del Lago è in realtà quello che a Cipro ha giocato più minuti tra i compagni di club. Adesso, però, testa a domenica prossima quando l’Empoli di Filippeschi sarà a Milano contro l’Inter per l’andata dei quarti scudetto. Il ritorno è fissato per il 16 giugno.