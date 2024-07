Ofc Nations Cup 2024. Il trionfo di Liberato Cacace. È stato lui il miglior giocatore

Certo il valore degli avversari non è paragonabile a quello della nostra Serie A, ma vincere è sempre una gran bella soddisfazione. Figurarsi con la fascia di capitano al braccio della propria Nazionale. L’impresa è riuscita al terzino sinistro dell’Empoli Liberato Cacace, che con la sua Nuova Zelanda si è aggiudicato la OFC Nations Cup 2024 battendo 3-0 in finale i padroni di casa di Vanuatu. Già grande protagonista in semifinale con due assist e una traversa e un palo colpiti, che gli sono valsi il premio di MVP della gara, il 23enne esterno mancino ha propiziato il terzo gol dei ‘kiwi’ in finale ed è stato eletto miglior giocatore tanto dell’atto conclusivo quanto dell’intera manifestazione, che la Nuova Zelanda ha vinto per la sesta volta bissando il successo del 2016 (nel 2020 lo stop per Covid). Adesso Cacace godrà di un po’ di ferie prima di aggregarsi al ritiro azzurro anche se queste buone prestazioni con la propria Nazionale potrebbero ulteriormente alzare l’attenzione nei suoi confronti da parte di quelle squadre che già lo stavano seguendo, le tedesche Unione Berlino e Bochum su tutte, ma anche Salernitana e Palermo in B.