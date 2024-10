Parma-Empoli, una partita di cuore. Anche D’Aversa è un ex della sfida

di Simone Cioni

EMPOLI

L’ultimo allenamento di questa mattina al Sussidiario del Carlo Castellani-Computer Gross Arena scioglierà probabilmente le ultime riserve sulla disponibilità o meno di Maleh, Zurkowski e Pellegri per la trasferta di domani alle 12.30 al Tardini di Parma. Al momento tutti e tre sono a forte rischio. Non ci sono quindi da attendersi particolari stravolgimenti da parte di D’Aversa rispetto all’undici iniziale che è sceso in campo domenica scorsa contro il Napoli. L’unico ballottaggio resta quello a centrocampo tra Anjorin ed Henderson con l’inglese che in questo momento resta però favorito. Visto anche il successivo impegno infrasettimanale contro l’Inter, del resto, è molto probabile che i due diano vita ad una staffetta in queste due partite. Per il resto anche davanti si dovrebbe andare verso una conferma del tridente dei giovani terribili composto da Fazzini ed Esposito alle spalle di Colombo.

Tra chi dovrebbe avere una maglia assicurata da titolare ci sono anche Alberto Grassi in mediana e Giuseppe Pezzella sulla corsia di sinistra. Ossia i due ex della gara che proprio con D’Aversa hanno condiviso due stagioni a Parma, quella 2019-‘20 culminata con la salvezza in A e quella successiva in cui invece i ducali non riuscirono ad evitare la retrocessione. Più o meno simile il bilancio in gialloblu dei due giocatori anche se Grassi ha militato per una ulteriore stagione in Emilia Romagna: quest’ultimo ha infatti totalizzato 47 presenze con una rete e due assist, mentre l’esterno mancino napoletano ha collezionato 48 ‘gettoni’ impreziositi da un gol e quattro passaggi vincenti. Sono ben cinque invece i campionati trascorsi da D’Aversa sulla panchina ducale, con cui ha esordito nella massima serie, che grazie a una doppia promozione in Serie C e B riuscì a riportare nel 2018 il Parma nell’Olimpo del calcio italiano conquistando poi due salvezze consecutive. Nel campionato 2020-‘21, poi, dopo essere stato esonerato a fine agosto viene richiamato alla guida della squadra a gennaio con il Parma terzultimo in classifica a quota 12 insieme al Torino, non riuscendo però ad invertire l’inerzia di una stagione che per il club gialloblu si chiude con l’ultimo posto e la retrocessione tra i cadetti e con D’Aversa che ha fine torneo viene nuovamente sollevato dall’incarico.

Tra l’altro tutti e tre torneranno domani per la prima volta a Parma, non avendo più incrociato la loro ex squadra da quando l’hanno lasciata nell’estate del 2021. Così come per D’Aversa si tratta della prima sfida in assoluto contro Pecchia, che tra l’altro proprio ieri ha rinnovato il contratto con il Parma fino al 2027. Lo stesso tecnico del Parma ha un unico precedente contro l’Empoli e risale alla stagione 2020-‘21 in Serie B quando sedeva sulla panchina della Cremonese: fini 2-2 con i grigiorossi che si salvarono e l’Empoli che volò in A.