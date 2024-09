Passione subbuteo. Lorenzo va ai Mondiali: "Un orgoglio per Empoli»

Dal 20 al 22 settembre il giovanissimo empolese Lorenzo Sani sarà ai Mondiali di subbuteo, il famoso gioco di calcio da tavolo. Dopo la vittoria all’Europeo Under 12 dello scorso anno a Gibilterra, infatti, il piccolo portacolori del Subbuteo Club Sombrero di San Miniato è stato convocato per far parte della Nazionale Under 16, che la prossima settimana sarà protagonista in Inghilterra per contendersi il titolo iridato di categoria con Belgio, Spagna, Francia, Inghilterra e Giappone. Il 13enne di Ponzano, che ‘scenderà in campo’ con le miniature ricalcanti la squadra della sua città, è l’unico toscano della compagine di 6 atleti chiamati dal selezionatore Cesare Natoli. La competizione si svolgerà a Tunbridge Wells, nella contea del Kent e sarà un’altra grande esperienza per crescere dal punto di vista tecnico, misurandosi con tutti i più forti coetanei del mondo.

A testimoniare il grande talento anche il sindaco Alessio Mantellassi, che ha accolto in sala del Consiglio comunale la famiglia Sani per congratularsi di tutti i successi finora raccolti e fare gli auguri per l’imminente competizione. "Per Empoli è motivo di orgoglio – spiega il primo cittadino – avere un campione così giovanissimo, che si fa valere in uno sport amatissimo da grandi e piccini. Per di più, Lorenzo gareggia con la sua formazione con la maglia dell’Empoli Fc, quindi una doppia gioia. Ho dato appuntamento a lui e alla sua famiglia a mondiali finiti, ma qualunque sarà il risultato, la presenza a questi tornei è certamente una vittoria".

"Come assessora allo Sport – commenta Laura Mannucci – faccio il mio ‘in bocca al lupo’ a questo giovane e talentuoso ragazzo. Porta in alto l’orgoglio empolese Lorenzo, siamo e saremo fieri di te. È sempre un piacere avere ragazzi che ce la mettono tutta e si impegnano per raggiungere ottimi traguardi. Forza Lorenzo!". Al termine della visita, Lorenzo Sani ha fatto dono all’amministrazione di tre kit squadra in azzurro Empoli, un regalo unico e ben gradito. Oltre a Sani, la squadra italiana sarà composta dal campione d’Europa Francesco Manfredelli (Eagles Napoli), dal campione italiano Riccardo Berioli (US Valponte), da Angelo Bisio (Stella Artois Milano), da Lorenzo Fricano (Subbuteo Casale) e da Nicolò Colossi (SC Bari).