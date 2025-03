Pezzella è al quarto assist. Colombo col piglio giusto

VASQUEZ 5.5 – Un paio di uscite a vuoto, si fa trovare invece pronto su Perrone e Da Cunha, mentre sul gol di Douvikas poteva fare molto meglio.

SOLBAKKEN 5.5 – Gioca largo a destra, che non è proprio il suo ruolo, ma incide poco.

MARIANUCCI 6.5 – Altra prova solida senza fronzoli, una sola sbavatura in avvio di ripresa, poi è sempre al posto giusto. Provvidenziale su Ikonè.

VITI 6 – Un paio di sbavature in avvio, comprensibili visto il lungo stop, per il resto è attento e pulito nelle giocate.

FAZZINI 5.5 – Entra con il piglio giusto e da il là all’azione del pari, poi però sbaglia un facile passaggio che avrebbe aperto un due contro uno a campo aperto e nel finale si fa cacciare per un intervento sconsiderato su Ikonè.

GYASI 6 – Solita grande mole di lavoro lungo tutto l’out di destra, peccato per l’ingenua ammonizione che gli farà saltare lo scontro diretto col Cagliari.

DE SCIGLIO 6 – Passo diverso rispetto a Diao, ma fa valere la tanta esperienza.

HENDERSON 6 – Uno dei più lucidi in mezzo al campo nel primo tempo, ripresa più anonima. BACCI 6 – Il giovane classe 2005 entra senza paura e non si tira indietro.

PEZZELLA 6.5 – È a sinistra che gli azzurri trovano più spazio grazie anche ai suoi inserimenti, cala un po’ nella ripresa, ma trova ugualmente il suo quarto assist stagionale.

ESPOSITO 6 – Alterna giocate di sponda di qualità a qualche errore di misura non da lui, evanescente nella ripresa.

COLOMBO 6 – Ci mette furore, emblematico l’attacco a Goldaniga da dove scaturisce la clamorosa occasione per vincere il match.

CACACE 6 – Attacca bene lo spazio, a mancargli è la precisione nell’ultimo passaggio. Se la cava anche da centrale nella difesa a quattro.

KOUAME 6.5 – Dinamico e generoso, sfortunato sul palo, si merita il primo gol in azzurro, ma su sette occasioni avute trasformarle una sola è poco. Clamoroso l’errore nel finale.

D’AVERSA 6.5 – Sorprende la scelta di Vasquez tra i pali per Silvestri, continua a puntare su Kouame e ha ragione. Intelligente anche l’inversione di Marianucci con Goglichidze. Salvo qualche minuto in avvio di entrambi i tempi, la squadra si è dimostrata ancora una volta viva pur con tanto rammarico per il risultato.

Si.Ci.