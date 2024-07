Porta e attacco Avanzano nuove possibilità

di Simone Cioni

EMPOLI

Cresce l’attesa per vedere all’opera Roberto D’Aversa e il suo staff (oltre ai volti nuovi restano in organico il collaboratore Stefano Bianconi, ex dell’Empoli di Spalletti, i preparatori atletici Rocco Perrotta e Andrea Vieri e il match analyst e tecnico del drone Giampiero Pavone), ma intanto la squadra mercato azzurra sta lavorando per i primi colpi da consegnare all’allenatore nato in Germania. Due ruoli da cui non potrà prescindere la ricostruzione azzurra sono il portiere e l’attaccante. Per quanto riguarda la porta nelle ultime ore si è fatta avanti una nuova possibilità che porterebbe ad Andrei Radu, estremo difensore romeno classe 1997 dell’Inter. Cresciuto nelle giovanili nerazzurre dal 2015 ha iniziato a girare in prestito vestendo le maglie di Avellino, Genoa, Parma e Cremonese in Italia, Auxerre in Francia e Bournemouth in Inghilterra, dove nell’ultima stagione ha collezionato solo 5 presenze tra Premier League e Coppa di Lega. Potrebbero quindi continuare i colloqui con il club del neo presidente Marotta, a cui l’Empoli ha chiesto informazioni anche sul più giovane portiere Filip Stankovic (sul figlio più grande di Dejan sembra però favorito il Venezia) oltre che trovare di fatto l’accordo per il prestito con diritto di riscatto dell’attaccante Sebastiano Esposito (resta però da convincere il ragazzo che preferirebbe tornare alla Sampdoria).

Per quanto riguarda il reparto offensivo, invece, il nome nuovo è quello di Lorenzo Colombo, 22enne centravanti di scuola Milan rientrato al club rossonero dopo il prestito di dodici mesi al Monza, con cui nell’ultimo campionato di A ha totalizzato 25 presenze e 4 gol perdendo un po’ di continuità di impiego e di rendimento nella seconda parte della stagione. Entrambi sarebbero quindi due profili da Empoli, a caccia di riscatto e della propria dimensione. Veniamo poi al centrocampo dove, viste le possibili difficoltà per riavere Maleh (Lecce), il diesse azzurro Gemmi e il suo braccio destro Perna hanno riavviato i contatti con lo Spezia, non solo per Szymon Zurkowski (ai box fino a settembre dopo l’operazione alla caviglia), ma anche per Simone Bastoni. Per entrambi non è stato esercitato il diritto di riscatto ma le due società hanno iniziato a parlare per poter provare a imbastire una nuova trattativa. Circolano poi i primi due nomi legati al tecnico D’Aversa. Sono Rémi Oudin, trequartista classe ‘96, e Pontus Almqvist, attaccante esterno di 24 anni. Avuti entrambi l’anno scorso a Lecce il primo è di proprietà del club salentino, mentre il secondo è rientrato dal prestito al Rostov in Russia.