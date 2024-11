PRIMAVERA. Azzurrini battuti . Trasferta amara contro il Sassuolo

Sassuolo

1

Empoli

0

SASSUOLO: Scacchetti, Benvenuti, Macchioni, Leone, Sandro (81’ Daldun), Weiss, Bruno (89’ Di Bitonto), Tomsa (74’ Seminari), Corradini, Vedovati, Parlato. A disp.: Mantini, Viganò, Benvenuti, Knezovic, Negri, Minta, Barani, Frangella. All.: Bigica.

EMPOLI: Versari, Moray, Bacci (74’ Bacciardi), Falcusan, Lauricella (62’ Majdandzic), Belardinelli, Matteazzi, Mannelli (62’ Cesari, 74’ Orlandi), Bembnista, Popov, Konate (62’ Gravelo). A disp.: Viti, Asmussen, Akpa Chukwu, Trdan, Rugani, Olivieri. All.: Birindelli.

Arbitro: Terribile di Bassano del Grappa.

Rete: 39’ Sandro.

Note. Espulso Macchioni (S) all’87’ per gioco scoretto.

SASSUOLO – Una rete poco prima dell’intervallo condanna l’Empoli alla quarta sconfitta in trasferta, dove finora i ragazzi di Birindelli hanno raccolto appena un punto. Partita giocata su buoni ritmi fin dalle prime battute con gli azzurrini che rischiano un paio di volte su altrettanti errori in uscita, ma allo stesso tempo si rendono pericolosi dalle parti di Scacchetti con due conclusioni dalla distanza di Belardinelli (dopo il debutto contro la Juve oggi 90 minuti incoraggianti per il centrocampista della Prima Squadra al rientro dopo oltre un anno di stop per un grave infortunio al ginocchio), una girata di Matteazzi e un altro tentativo di Konate. Al 39’, però, Vedovati imbuca in area per Sandro, che con un preciso diagonale non lascia scampo a Versari. Nella ripresa l’Empoli prova a guadagnare campo, ma il Sassuolo è disteso bene e si difende con ordine ripartendo anche spesso in maniera pericolosa. In un paio di occasioni è provvidenziale Versari nel tenere in partita l’Empoli, ma nonostante gli ultimi minuti in superiorità numerica il pari non arriva.