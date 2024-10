Primavera. Ko contro il Torino. Azzurrini avanti poi si spenge la luce

EMPOLI

2

TORINO

3

EMPOLI: Fuscaldo, Moray, Majdandzic, El Biache, Bacciardi (76’ Orlandi), Falcusan, Trdan (63’ Matteazzi), Huqi, Popov (46’ Monaco), Konate (63’ Akpa-Chukwu), Rugani (76’ Gravelo). All. Birindelli.

TORINO: Siviero, Galantai (54’ Tzouliou), Gabellini, Olsson (54’ Mullen), Krzanowski, Acar (71’ Desole), Azevedo, Bianay Balcot, Liema, Franzoni (76’ Raballo), Dimitri (76’ Marchioro). All. Tufano.

Arbitro: Ancora di Roma 1.

Reti: 1’ Trdan; 17’ Popov; 18’ e 64’ Franzoni; 61’ Gabellini.

Note. Espulso Bianay Balcot (T) al 93’ per doppia ammonizione.

VINCI – Brutto ko interno per la Primavera, rimontata da 2-0 a 2-3 dal Torino. Pronti via e gli azzurrini passano subito in vantaggio con Trdan su assist di Bacciardi. Al 17’ arriva anche il raddoppio con una potente punizione di Popov. Un minuto più tardi, però, il Torino riapre subito la gara con il preciso diagonale rasoterra di Franzoni, perfettamente imbeccato da Gabellini, che al 62’ firma il pari spingendo in rete una sua stessa conclusione respinta da Fuscaldo. L’Empoli accusa il colpo e dopo 180 secondi capitolano di nuovo per mano di Franzoni. Nel finale, seppur in maniera confusionaria, l’Empoli ha le occasioni per pareggiare (rete annullata ad Akpa-Chukwu per fuorigioco), ma il Toro tiene bene e in contropiede va anche due volte vicino al poker.

