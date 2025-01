Empoli, un punto per arrestare l'emorragia di sconfitte: a Venezia è 1-1

Venezia, 4 gennaio 2025 – L’Empoli arresta l’emorragia di sconfitte (3) impattando 1-1 a Venezia, nella diciannovesima e ultima giornata del girone d’andata del campionato di serie A. Un punticino, quello conquistato dagli azzurri, che consente loro di salire a 20 punti in classifica. Empoli senza Fazzini, al centro di voci di mercato (Lazio e Napoli su tutti). D’Aversa opta per Maleh al fianco di Esposito, entrambi alle spalle di Colombo. Primo tempo divertente, con l’Empoli che si fa preferire per gioco e qualità degli interpreti.

Gli azzurri partono forte, collezionando subito un paio di calci d’angolo. Ma al 5’ è il Venezia a passare in vantaggio in modo rocambolesco: Vasquez pasticcia, calciando il pallone sul corpo di Pohjanpalo in fase di rilancio: la sfera rimbalza sull’avanti ed entra in rete tra lo sconcerto generale. I toscani non ci stanno e diventano padroni del campo. Al 14’ dapprima ci prova Anjorin col mancino dal limite (para Stankovic); poi l’estremo difensore “impazzisce”, sull’esempio di Vasquez, ma Colombo non ne approfitta, facendosi respingere la conclusione a porta sguarnita da Idzes.

Al 25’ bel destro dai 20 metri di Esposito: è bravo il portiere dei lagunari a deviare la palla in corner. Al 32’ gli ospiti pareggiano: Colombo scatta sul filo del fuorigioco e lavora il pallone con maestria in area: splendido tocco per Esposito, che realizza da pochi passi il settimo gol in campionato. Al 35’ paratona di Stankovic sulla botta di Maleh, deviata da un difensore dei veneti, dalla distanza. Al 42’ destro di Pohjanpalo dai 18 metri, con Vasquez che ci mette una pezza, respingendo il cuoio.

È un altro Venezia in avvio di ripresa. Un secondo tempo, comunque, su ritmi decisamente più lenti. All’8 ci prova Nicolussi Caviglia dal limite, ma Vasquez para in due tempi. Ma al 22’ è l’Empoli ad andare vicino al raddoppio: pregevole assist di Anjorin per Colombo che, trovatosi a tu per tu con Stankovic, si fa ipnotizzare dal portiere. Da questo momento in poi, non succede praticamente più nulla: le due squadre paiono accontentarsi del punto. Un peccato, perché a rimetterci è l’Empoli.

Tabellino

VENEZIA – EMPOLI 1-1

VENEZIA (3-4-1-2): Stankovic; Altare, Idzes, Sverko; Zampano, Nicolussi Caviglia, Busio, Carboni (20’ st Andersen); Ellertsson; Oristanio (25’ st Yeboah), Pohjanpalo.

A disposizione: Joronen, Grandi, Haps, Schingtienne, Candela, Bjarkason, Chiesurin, El Haddad, Gytkjaer, Raimondo.

Allenatore: Di Francesco.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti (34’ st Cacace); Gyasi (34’ st Sambias), Anjorin (37’ st Henderson), Grassi, Pezzella (42’ st Marianucci); Esposito (42’ st Ekong), Maleh; Colombo.

A disposizione: Perisan, Seghetti, De Sciglio, Tosto, Bacci, Konate.

Allenatore: D’Aversa.

ARBITRO: Sacchi di Macerata.

MARCATORI: 5’ Pohjanpalo, 32’ pt Esposito.

NOTE: giornata serena. Ammoniti: Sverko, Viti, Esposito. Angoli: 2-8. Recupero: 1’, 4’.