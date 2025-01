Rush finale sul mercato: all-in su Kouame. Rinviata la decisione sull’innesto di Djidji

di Simone CioniEMPOLIOre decisive per il mercato dell’Empoli, che sta intensificando il proprio pressing per arrivare a Christian Kouame. L’idea del club azzurro, forte anche del gradimento che avrebbe espresso lo stesso calciatore allettato dall’idea di non allontanarsi dalla famiglia, è quella di assicurarsi le prestazioni del 27enne attaccante ivoriano in prestito, soluzione che però non parrebbe gradito allo stesso Kouame il quale preferirebbe una cessione a titolo definitivo. Sul calciatore ci sono comunque anche altre squadre, dal Torino che qualche giorno fa aveva proposto uno scambio con Sanabria, al Cagliari, fino agli spagnoli del Leganes. La speranza è che l’operazione possa chiudersi prima della trasferta di domenica prossima a Torino contro la Juventus, permettendo a D’Aversa di avere una soluzione in più in attacco.

Se davanti in questo momento la rosa è proprio numericamente corta, dopo gli infortuni di Pellegri (stagione finita) e Solbakken (tempi lunghi) e la partenza di Ekong le uniche punte di ruolo sono Esposito, Colombo e il giovanissimo classe 2006 Konatè, anche il centrocampo avrebbe bisogno di qualche rinforzo. Sia da un punto di vista numerico che per caratteristiche Grassi, Henderson, Anjorin, Maleh, Zurkowski (appena rientrato) e Fazzini (sempre che non parta in questi ultimi giorni di mercato) non coprono tutte le esigenze di formazione ed almeno un elemento in più servirebbe. L’identikit ideale porterebbe ad un profilo dotato di personalità, buone geometrie ma anche di gamba e capacità di inserimento. Nelle passate settimane all’Empoli era stato accostato il nome di Marco Pompetti del Catanzaro, 20 presenze e 3 reti nell’attuale campionato di B, ma la pista si è raffreddata e con la dirigenza azzurra concentrata nel chiudere il discorso legato all’attacco al momento non sono arrivate altre indicazioni su un possibile innesto in mediana.

Diverso il discorso in difesa, in attesa del responso degli esami a cui oggi si dovrebbe sottoporre Viti dopo il problema muscolare accusato sabato scorso, dove almeno in teoria ci sono due uomini per ruolo: De Sciglio e Goglichidze sul centro destra, Ismajli e Marianucci al centro e Viti e Tosto a sinistra. In realtà poi quando è mancato Viti, D’Aversa ha sempre preferito adattare Cacace o Pezzella, con il giovane figlio d’arte che ha trovato spazio solo in Coppa Italia. Per il momento è rimasta in stand-by anche la decisione su Djidji, che ormai da diverse settimane si sta allenando con il gruppo. Essendo svincolato, comunque, l’ex Torino può essere tesserato in qualsiasi momento e non necessariamente in questa finestra di mercato.