Un tridente ’pesante’ nel finale di stagione. D’Aversa potrebbe schierarlo per la salvezza

Un solo gol a referto nelle ultime sei partite è poco per vantare argomenti convincenti all’esame salvezza. Nelle ultime nove partite, l’Empoli dovrà crescere sotto tutti gli aspetti, anche se sul piano difensivo soprattutto contro Genoa e Torino si è rivista una buona tenuta, ma indubbiamente la fase realizzativa è una di quelle maggiormente sotto osservazione. Quali possono essere le soluzioni a disposizione di D’Aversa per cercare di incrementare il bottino dei gol segnati? Una è di carattere tattico e potrebbe essere il contemporaneo utilizzo di tutti e tre i principali attaccanti: Sebastiano Esposito, Lorenzo Colombo e Cristian Kouame. Finora il tecnico azzurro non li ha mai schierati insieme alternando soprattutto l’attaccante di Vimercate con l’ex Fiorentina. Anche perché fino ad ora, viste le tante assenze, un utilizzo di tutti e tre dal primo minuto avrebbe di fatto ridotto le alternative offensive a partita in corsa al solo Konate, che non dimentichiamo è un classe 2006, o a qualche ragazzo della Primavera vedi Campaniello (‘08). Adesso, però, che l’infermeria si sta pian piano svuotando, con D’Aversa che potrà quindi contare su qualche giocatore con caratteristiche offensive in più, non sarebbe poi così azzardato l’impiego del tridente ‘pesante’, anche per dare un segnale a tutto l’ambiente.

È chiaro che ciò non deve andare a incidere sugli equilibri di squadra e, per tanto, per coesistere tutti e tre dovrebbero a turno garantire anche la dovuta copertura. Ma questo, viste le loro caratteristiche di generosità e predisposizione a lavorare per la squadra, non dovrebbe essere un problema. Sono tra l’altro anche tre giocatori con caratteristiche compatibili per giocare insieme e coprire bene l’intero fronte offensivo. Esposito è quello più dotato tecnicamente con le movenze, la visione di gioco e la qualità per abbassarsi magari maggiormente a legare la manovra. Colombo e Kouame si potrebbero invece alternare nel venire incontro ai compagni per giocare di sponda o reggere il pallone permettendo alla squadra di salire, e attaccare la profondità in modo da allungare le difese avversarie. Non sempre inserire più attaccanti possibili corrisponde ad incrementare il fatturato dei gol, ma è chiaro che avere tre punte contemporaneamente in campo con determinate caratteristiche come le loro aumenterebbe inevitabilmente la pericolosità della squadra. E in questo momento che serve una scintilla per cercare di cambiare l’inerzia della stagione, in determinate partite questa potrebbe essere una soluzione, soprattutto avendo poi a disposizione magari giocatori come Fazzini e Solbakken per modificare in corsa lo schieramento.