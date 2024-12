Verso il Genoa: i dubbi di D’Aversa. Jolly Cacace è pronto ad arretrare

Prosegue la preparazione dell’Empoli al delicato scontro diretto contro il Genoa di domani alle 15 al Carlo Castellani-Computer Gross Arena, con tre dubbi di formazione. Il primo riguarda la difesa, dove insieme ai soliti Goglichidze e Ismajli non ci sarà ancora una volta l’infortunato Viti, che come a Bergamo contro l’Atalanta potrebbe essere sostituito da Cacace. Le altre due possibilità sono l’abbassamento di Pezzella con lo stesso esterno neozelandese sulla linea dei centrocampisti oppure l’utilizzo di De Sciglio, al rientro dopo il turno di squalifica scontato proprio domenica scorsa, che in carriera ha ricoperto anche il ruolo di braccetto sinistro sebbene non rappresenti la sua collocazione ideale.

Il secondo ballottaggio riguarda la posizione in mezzo al campo al fianco di Anjorin, dove a giocarsi una maglia da titolare saranno Henderson e Grassi. Alla fine la scelta potrebbe ricadere sul centrocampista scozzese, sia perché a Bergamo ha disputato un ottima partita sia perché i settanta minuti giocati dal capitano con l’Atalanta potrebbero consigliare lo staff tecnico azzurro a gestirlo, visto che è appena rientrato da un infortunio alla caviglia.

Il terzo e ultimo dubbio riguarda la trequarti offensiva dove potrebbe ritrovare posto dal primo minuto Fazzini. Tuttavia, visto che anche in questo caso il fantasista di Viareggio è tornato in campo solo domenica scorsa dopo oltre un mese e mezzo di assenza, gli dovrebbe essere preferito Maleh. Alla fine comunque non è da escludere nemmeno la conferma del trio Anjorin-Grassi-Henderson con Maleh che sarebbe nuovamente l’escluso. Qualora non dovesse scendere in campo dall’inizio, però, è molto probabile che D’Aversa conceda a Fazzini un minutaggio più ampio dei venti minuti disputati al Gewiss Stadium.

Davanti confermatissimi Esposito e Colombo, entrambi a caccia del primo gol in casa in campionato, dopo quello che entrambi hanno segnato in Coppa Italia a inizio agosto contro il Catanzaro. Gran parte del peso offensivo azzurro si poggia infatti sulle loro spalle, specialmente dopo l’infortunio di Pellegri, autori finora del 56 per cento delle reti azzurre e in particolare di cinque delle ultime sei.

Intanto si è rivisto a Empoli pure Ebuhei, che dopo aver compiuto l’intero percorso di riabilitazione post operazione al ginocchio in Olanda, è tornato ad allenarsi con la squadra anche se ancora a parte. Dovremmo attendere ancora un po’, infatti, per rivederlo lavorare con i compagni. È chiaro che dopo le ultime due sconfitte consecutive, seppur accompagnate da due prestazioni di spessore, in casa azzurra sarà importante tornare a muovere la classifica non solo per chiudere al meglio questo 2024, ma anche per presentarsi con il morale alto al nuovo scontro diretto in chiave salvezza di Venezia, per l’ultima giornata del girone di andata sabato 4 gennaio 2025 alle 15.