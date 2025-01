Espugnato il Moratti. L’Olympia Thyrus condanna il Tavernelle

TAVERNELLE 0 OLYMPIA THYRUS 1

TAVERNELLE (4-3-3): De Marco, Patrignani, Ceccarelli, Bengala (1’ st Galli), Benda, Ibojo, Pieravanti, Barbarossa, Russo, Miccio, Governatori. A disp. Cucchiararo, Lucarelli, Mencarelli, Posti, Andreoli, Brilli, Massari, Cerboni. All. Riberti.

OLYMPIA THYRUS (4-3-3): Federici C., Siragusa, Dita, Bernardini, Federici A., De Santis, Poggi (46’ st Giubilei), Grassi, Gesuele, Kuqi, Sugoni N. (7’ st Kola 6). A disp. Quaranta, Sbarzella, Sugoni A., Nicoli, Angeli, Jobarteh, Sugoni Mat. All. Scarpa (Marco Sugoni squalificato).

Arbitro: Bartolucci di Città di Castello 6 (Nardoni, Milasi)

Marcatore: 34’ st Grassi rig.

NOTE: Espulso al 46’ pt Kuqi. Ammoniti Bengala, Barbarossa, Galli, Gesuele.

Non si ferma più l’Olympia Thyrus che espugna anche il Moratti condannando il Tavernelle ad una sconfitta che pesa. Un successo che proietta i ternani in solitaria al quarto posto, maturato nonostante l’inferiorità numerica per tutto il secondo tempo. A decidere la sfida è un rigore trasformato da Grassi a 10’ dalla fine. Adesso in casa Thyrus l’imperativo è non smettere di sognare. In casa Tavernelle invece, complice anche la vittoria dell’Agape, la classifica si fa sempre più preoccupante.