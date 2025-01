Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen: dove vedere il big match di Bundesliga

Dortmund, 9 gennaio 2025 – Dopo la pausa natalizia ritorna la Bundesliga, con la prima sfida del 2025, in programma domani alle 20:30, che vedrà contrapposte il Borussia Dortmund e il Bayer Leverkusen. La squadra di Sahin ha chiuso il 2024 con una vittoria, contro il Wolfsburg, dopo tre pareggi di fila (1-1 contro il Bayern Monaco, 1-1 contro il Borussia M'Gladbach e 1-1 contro l'Hoffenheim). I gialloneri si trovano al sesto posto in classifica al pari di Mainz e Werder Brema, ma a soli due punti dalla terza posizione, occupata dall'Eintracht Francoforte e dal Lipsia (che nella prossima giornata saranno impegnate rispettivamente contro FC St. Pauli e Werder Brema).

Il Bayer Leverkusen, invece, si trova al secondo posto a quota 32 lunghezze, a +5 sulla terza piazza e a +7 sul Borussia Dortmund. Dopo un inizio un po' altalenante, Xabi Alonso e i suoi hanno alzato i giri del motore, centrando cinque vittorie consecutive che gli hanno permesso di staccarsi dal gruppo delle squadre comprese tra il terzo e il nono posto (ben 7 in appena 3 punti) e portandosi a -4 dal Bayern Monaco capolista. Il Bayer Leverkusen è l'unica squadra che potrebbe infastidire i bavaresi in vista della vittoria finale, ma è necessario proseguire la scia di vittorie anche contro il Borussia Dortmund di Sahin, che dopo essere tornata al successo non ha alcuna voglia di fermarsi. Quello del Signal Iduna Park, quindi, sarà un match importantissimo per le sorti della Bundesliga, sia per quanto riguarda la corsa Champions che per una possibile riapertura dei giochi per il titolo di Campione di Germania. Il giorno dopo la sfida tra Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, il Bayern Monaco di Kompany sarà impegnato nella difficile trasferta del Borussia Park contro il Borussia M'Gladbach, che nelle ultime tre sfide ha collezionato due vittorie e un pareggio.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Couto, Can, Schlotterbeck, Bensebaini; Gross, Nmecha; Malen, Brandt, Gittens; Guirassy. All. Sahin. Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo; Tella, Wirtz; Boniface. All. Xabi Alonso.

Dove vedere la partita in tv e in streaming

La sfida tra Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen sarà visibile venerdì 10 gennaio dalle ore 20:30 su Sky al canale Sky Sport Calcio, mentre in streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW.