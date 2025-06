Inghilterra. "Doping, aperto un procedimento per Mudryk»

L’attaccante del Chelsea, Mykhaylo Mudryk (nella foto) rischia fino a quattro anni di squalifica per doping. Un portavoce della Football Association ha confermato al Telegraph Sport l’apertura di un’indagine a carico dell’ucraino: "Possiamo confermare che Mykhailo Mudryk è stato accusato di violazioni del regolamento antidoping legate alla presunta presenza e/o all’uso di una sostanza proibita, ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento antidoping della FA".

Come riporta il quotidiano, Mudryk si è affidato a Morgan Sports Law, lo studio legale che ha già difeso l’ex stella della Juventus Paul Pogba. A confermare la positività ad una sostanza proibita fu lo stesso Mudryk, che lo scorso 17 dicembre assicurò di non aver mai "usato consapevolmente sostanze vietate" e di stare "lavorando a stretto contatto con il mio team per indagare su come ciò sia potuto accadere. So di non aver fatto nulla di male e spero di tornare presto in campo. Non posso rivelare altro al momento per motivi di riservatezza, ma lo farò il prima possibile", aveva scritto sui social il fantasista ucraino.

Mudryk, 24 anni, è arrivato al Chelsea dallo Shakhtar Donetsk nel 2023 per 70 milioni di euro più trenta di bonus. Nell’ultima stagione di Premier, nella squadra di Maresca, ha giocato solo sette partite – senza reti – vista la sospensione per doping scattata a dicembre. In Conference League, coppa poi vinta dai Blues, ha segnato tre gol in sei presenze.